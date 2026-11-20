Lider ev teknolojileri markası Arçelik, gelişmiş görüntü teknolojilerini akıcı oyun performansıyla bir araya getiren yenilikçi Imperium Mini LED televizyon serisini tanıttı. 65 ve 75 inç seçenekleriyle sunulan seri, yüksek parlaklığı ve gelişmiş kontrastı akıcı görüntüyle birleştirerek tüketicilere film ve dizilerden canlı spor yayınlarına ve konsol oyunlarına kadar farklı içeriklerde sürükleyici bir büyük ekran deneyimi sunuyor.

Serinin yapay zekâ destekli özellikleri görüntü ve ses ayarlarını içeriğe göre düzenlerken, yansıma önleyici ekran gün ışığı alan odalarda da tüketicilere daha rahat bir izleme deneyimi sağlıyor. Modellerdeki 30 W ses gücü ve Dolby Atmos desteği ise ses deneyimini tamamlıyor.

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Imperium Mini LED serisi, konsol oyunlarında akıcı görüntüyü ve oyuncu komutlarına hızlı tepkiyi destekleyen özellikleriyle de öne çıkıyor. Uyumlu oyun cihazlarıyla 4K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunan modeller, değişken yenileme hızı (VRR) desteğiyle görüntü yırtılmalarını azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimini destekliyor.

Otomatik düşük gecikme modu (ALLM), oyun algılandığında düşük gecikmeli görüntü moduna otomatik geçiş yaparak oyuncuların komutlarına daha hızlı tepki alınmasına yardımcı oluyor. Yapay zekâ destekli Oyun Modu ise görüntü ve ses ayarlarını oyunun türüne göre düzenliyor.

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PARLAKLIK, YEREL KARARTMA BÖLGELERİYLE KONTROL EDİLİYOR

Arçelik’in yeni Mini LED TV serisi, Quantum Dot teknolojisinin sunduğu geniş renk yelpazesini Mini LED arka aydınlatmanın hassas ışık kontrolüyle bir araya getiriyor.

Mini LED arka aydınlatma 65 inç modelde 448, 75 inç modelde ise 1.056 ayrı yerel karartma bölgesi üzerinden ışık seviyesini kontrol ediyor. Böylece parlak ve karanlık alanlar aynı sahnede daha hassas biçimde yönetilebiliyor; bir gece sahnesinde sokak lambaları parlaklığını korurken çevresindeki gölgeler koyu kalabiliyor.

Serinin 75 inç modeli, 2.000 nit’e ulaşan maksimum parlaklığıyla HDR içeriklerde güneş ışığı veya su yüzeyindeki yansımalar gibi parlak ayrıntıları öne çıkarıyor. Her iki modelde de sunulan Dolby Vision IQ ve HDR10+ Adaptive desteği ise parlaklık ve kontrastın sahneye ve izleme koşullarına göre optimize edilmesine katkı sağlıyor.

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YAPAY ZEKA, GÖRÜNTÜ VE SESİ İÇERİĞE GÖRE AYARLIYOR

MediaTek Pentonic 700 işlemcisinden güç alan seride, yapay zekâ destekli Oyun Modu’nun yanı sıra AI Picture Quality, AI Super Resolution ve AI Audio yapay zekâ özellikleri de bulunuyor. AI Picture Quality görüntü ayarlarını sahneye göre düzenlerken, AI Super Resolution düşük çözünürlüklü içeriklerde ayrıntıların büyük ekranda daha net görünmesine yardımcı oluyor. AI Audio ise ses ayarlarını içeriğe göre düzenleyerek daha dengeli ve anlaşılır bir ses deneyimini destekliyor.

HER İKİ MODELDE LANSMANA ÖZEL 5 BİN TL İNDİRİM

Seride yer alan 65 inç A 1065 D Mini LED ve 75 inç A 1075 D Mini LED modelleri Zero Gap montaj özelliği sayesinde, duvarla arasında çok az boşluk kalacak şekilde yerleştirilerek tabloyu andıran bir görünüm de kazanabiliyor. Her iki model için de duvar askı aparatı ve montaj hizmeti ücretsiz sunuluyor. Modeller, 20 Kasım’a kadar lansmana özel 5.000 TL indirim ile tüketicilerle buluşuyor. Detaylı bilgiye Arcelik.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.