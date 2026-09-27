Azerbaycan helikopterleri Türk silahıyla güçleniyor

Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki temsilcilerinden Canik, 12,7x99 milimetre M3 ağır makineli tüfeğin helikopter platformlarında kullanılmasına yönelik geliştirdiği FALCON FLEX 50 ile silah-platform entegrasyonundaki kabiliyetlerini genişletiyor.

Türkiye’de hava araçlarına silah entegrasyonu yapan ilk özel sektör kuruluşu olarak dikkati çeken Canik'in entegrasyon yatırımları, uzun namlulu silahların üretim izninin özel sektöre açılmasının öncesine uzanıyor.

İlk entegrasyonlar AS532 Cougar helikopterlerinin pencerelerine M134 silah sistemleri entegre edilerek gerçekleştirildi. Akabinde sadece Türkiye’de değil, birçok hava kuvveti için S-70, CH-47, Bell ve Seahawk helikopterlerine farklı entegrasyonlar yapıldı.

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2022 yılında M2 QCB silahı kalifiye edildi, M2F ve M3 projeleri başlatıldı. Bu sayede 12,7 mm gibi yaygın ve kendini 60 yıldır kanıtlamış bir kalibrenin kullanım alanının yaygınlaştırılması amaçlandı.

M2 QCB (650 atım/dakika) piyade kullanımında, kara ve deniz platformlarında tercih edilirken, M2F (950 atım/dakika) baskı atışı amaçlı olarak sınır güvenliği ve yakın hava savunma ihtiyaçlarını karşıladı. Dünyada Canik dahil sadece iki üretici tarafından üretilebilen M3 (1200 atım/dakika) ise döner kanatlı hava araçlarının kapılarına veya kanat altı podlarına entegre edilmek için özel olarak geliştirildi. M3, helikopterlerde kapı makineli tüfeği olarak entegre edildiğinde, dronlara karşı son derece etkin bir savunma çözümü haline geldi.

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ENTEGRASYON TECRÜBESİ SAYESİNDE KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Azerbaycan’da Mi-17 helikopterlerine yapılan M3 entegrasyonu da bu doktrinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Projeyi en hızlı ve etkin şekilde icra edebilmek için ilk olarak Türkiye envanterindeki Mi-17 platformu incelendi. Sonra ekipler tarafından Azerbaycan’da gerekli ön incelemeler gerçekleştirildi ve açık mekanizmalı (open bolt) 12,7x99mm ağır makineli tüfek M3 FALCON ile hava araçları için özel olarak geliştirilen FALCON FLEX 50 mesneti için entegrasyon tasarımlarına başlandı.

Tasarımlar tamamlandıktan sonra ilk prototiplerin performansı Samsun'daki tesislerde simüle edildi. Hava araçlarına entegrasyon tecrübesi sayesinde, kısa sürede uçuşa uygunluk testleri Azerbaycan’da atışlı şekilde başarıyla tamamlandı.

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Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bu yıl teslim edilecek sistemlerle helikopterlere güncel tehditlere karşı etkin bir kabiliyet kazandırılacak.

HELİKOPTERLERİN OPERASYONEL YETENEKLERİNİ ARTIRIYOR

FALCON FLEX 50, M3 FALCON ağır makineli tüfeğin helikopterlerin farklı kullanım noktalarına entegre edilmesini sağlayan modüler bir silah mesnet sistemi olarak öne çıkıyor.

Sistem, helikopterlerin kapı, pencere ve rampa bölümlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanırken, farklı platform ve görev konfigürasyonlarına uyarlanabilen bir altyapı sunuyor. Böylece 12,7 milimetrelik ağır makineli tüfek, hava aracının görev ihtiyaçlarına göre farklı noktalarda konuşlandırılabiliyor.

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FALCON FLEX 50'nin silah tarafındaki temel çözümünü CANiK M3 FALCON oluşturuyor. 12,7x99 milimetre mühimmat kullanan M3 FALCON, yüksek atış hızına sahip ağır makineli tüfek olarak kara, deniz ve hava platformlarında kullanılmak üzere geliştiriliyor.

Buradaki yaklaşım, yalnızca bir makineli tüfeğin helikoptere monte edilmesinin ötesine geçiyor. FALCON FLEX 50, silahın platform üzerindeki konumlandırılması, mekanik entegrasyonu ve farklı kullanım senaryolarına uyarlanmasını sağlayan tamamlayıcı bir sistem olarak M3 FALCON'un görev alanını genişletiyor.

Bu tür sistemler özellikle helikopterlerin yakın mesafeli ateş desteği, konvoy ve birlik koruma, güvenlik ve çeşitli operasyonel görevlerinde kullanılabilecek silah konfigürasyonlarının oluşturulmasına imkan sağlıyor.

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ADEX 2026'DA YENİ HEDEFLERE KAPI ARALANACAK

Canik, 30 Eylül-2 Ekim 2026 tarihlerinde Bakü Expo Center’da gerçekleştirilecek bölgenin en prestijli savunma organizasyonlarından 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı’nda (ADEX 2026) entegre çözümlerini vitrine çıkaracak.

Tabancalarla başlayan teslimat sürecini, 12,7x99 mm ağır makineli tüfeklerin farklı kara, deniz ve hava platformlarına entegrasyonuyla ileri aşamaya taşıyan Canik, muharebe sahasının en kritik kuvvet çarpanları arasında yer alan insansız deniz araçlarına (İDA) yönelik çözümleriyle de öne çıkıyor.

Canik şirketlerinden Canik Robotics tarafından geliştirilen Trakon Lite uzaktan komutalı silah sistemi, yine Canik’in 12,7x99 mm ağır makineli tüfekleriyle entegre edilerek DEARSAN üretimi SALVO SİDA’lar üzerinde Azerbaycan envanterinde aktif olarak görev yapıyor.

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Şirketin Azerbaycan’a yönelik yakın dönem hedeflerinin merkezinde ise orta kalibre sistemler yer alıyor. Şirketin orta kalibre top ailesinin amiral gemisi VENOM LR 30x113 mm düşük geri tepmeli topu, hafif ve kompakt yapısıyla insanlı ve insansız kara, deniz ve hava platformlarının ateş gücünü artırıyor.