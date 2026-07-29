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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Azimut, Yapı Kredi Portföy'ü satın aldı

        Azimut, Yapı Kredi Portföy'ü satın aldı

        Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföy'ü Azimut'a satmak ve 15 yıl süreyle münhasır dağıtım ve stratejik iş birliği yürütmek üzere anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Azimut, Yapı Kredi Portföy'ü satın aldı

        Yapı Kredi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bankanın bağlı ortaklığı Yapı Kredi Portföy'ün yüzde 12,65 ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in yüzde 87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya devrine ilişkin olarak sözleşme imzalandı.

        Açıklamaya göre kapanışta Yapı Kredi Portföy'ün performansı ve diğer kriterleri esas alan fiyat uyarlamalarına tâbi olarak ödenecek azami 13,98 milyar TL tutarındaki peşin bedel, şirketin 2026 yılı performansı ve diğer kriterlere göre belirlenecek ve 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen azami 2,42 milyar TL tutarındaki ertelenmiş bedel, kapanış tarihinde şirketteki nakit ve nakit benzerleri için düzeltmeye tâbi olarak yapılacak Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması (ilgili tutar için YKP'nin performansına bağlı olarak değişmek üzere 3,7 milyar TL tutarında üst sınır öngörüldü) ve kapanış tarihinden itibaren beş yıllık dönem içerisinde YKP'nin performansına bağlı olarak hesaplanacak uzun vadeli performans ödemeleri bedelde dikkate alındı.

        Tüm bunların ardından toplam satış bedeli uyarlama ve düzeltmelere tabii olarak 16,4 milyar TL olarak açıklandı.

        Ayrıca payların devri sonrasında Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca banka tarafından dağıtımı amacıyla imzalanması öngörülen Dağıtım Sözleşmesi'nin temel esaslarını ve ticari koşullarını belirleyen, Türkiye'de rekabet etmeme ve dağıtım için belirli istisnalar dışında münhasırlık taahhüdü içeren bir Dağıtım Sözleşmesi Protokolü imzalandı.

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