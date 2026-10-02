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        Haberler Ekonomi Turizm Bakan Ersoy ve THY yönetiminden turizm zirvesi

        Bakan Ersoy ve THY yönetiminden turizm zirvesi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları yönetimini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul etti. Ersoy, bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkileri çerçevesinde uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesini ve yeni destinasyonların uçuş ağına kazandırılmasını ele aldıklarını belirterek, "Bayrak taşıyıcımız THY'nin dünyaya uzanan uçuş ağıyla ülkemizin kültür ve turizm zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, Türkiye markasını güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy ve THY yönetiminden turizm zirvesi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdür Ahmet Olmuştur ve Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk ile bir araya geldi.

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki kabulde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de yer aldı.

        Uçuş kapasitesi için alternatif pazarlar gündemde

        Bakan Ersoy, kabule ilişkin sosyal medya paylaşımında, Türkiye’nin turizmdeki yükselişini destekleyecek iş birliği imkânlarını, hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarını ve ülkeye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımları ele aldıklarını bildirdi.

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        Bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkisinin de görüşüldüğünü belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        “Bölgemizde yaşanan gelişmelerin hava ulaşımına etkileri çerçevesinde, uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesini ve yeni destinasyonların uçuş ağına kazandırılması üzerine görüş alışverişinde bulunduk.”

        Türkiye’nin tanıtımında ortak hedef

        Türkiye’nin kültür ve turizm zenginliğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması, görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. THY’nin uçuş ağı ile hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarının Türkiye turizmine sağlayacağı katkılar ele alındı.

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        Ersoy, paylaşımında turizmi yılın tamamına ve Türkiye’nin dört bir yanına yayma hedefini de vurgulayarak, “Turizmi yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yaymak için kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

        Bakan Ersoy, THY yönetimine ziyaretleri ve Türkiye turizmine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

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        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Türk Hava Yolları
        #turizm
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