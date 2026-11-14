Bakan Kacır'dan COP31'de yeşil sanayileşme mesajı

Bakan Kacır'dan yeşil sanayileşmede iş birliği vurgusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31'de yeşil sanayileşmenin yatırım, istihdam ve büyümeye katkısını ele aldıklarını belirterek Türkiye'nin bu dönüşüme desteğini sürdüreceğini açıkladı
Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında organize edilen "Yeşil Sanayileşme Fırsatını Değerlendirmek: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme" başlıklı üst düzey diyalog toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Etkinlikte, "iklim hedefi ile sanayinin rekabet gücü aynı kalkınma perspektifinde buluşturarak, yeşil sanayi dönüşümünü yatırımla, güçlü tedarik zincirleriyle ve yığınla istihdamla küresel işbirliği olanaklarını" ele aldıklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:
"Emisyonları azaltırken üretim verimi ve teknolojik kazançları artışı, ülkelerin kalkınma hedeflerini destekleme ve refahı büyüten bir sanayi geleceği için irademizi ortaya koyduk. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamındaki girişimlerle, yeşil sanayileşmenin sunduğu fırsatların tüm ekonomiler için erişilebilir bir kalkınma olanağına dönüşmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz."