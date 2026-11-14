Bakan Kacır'dan COP31'de yeşil sanayileşme mesajı

ABD, Trump yönetimi ile birlikte iklim diplomasisinden çekilse de, ABD iklim eylemi koalisyonu 'America Is All In'in paneline katılmak için 2024 başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Waltz ile 2028 yılında Demokrat Parti'nin başkan adayı olması konuşulan California Valisi Gavin Newsom COP31'e... Daha Fazla Göster

ABD, Trump yönetimi ile birlikte iklim diplomasisinden çekilse de, ABD iklim eylemi koalisyonu 'America Is All In'in paneline katılmak için 2024 başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Waltz ile 2028 yılında Demokrat Parti'nin başkan adayı olması konuşulan California Valisi Gavin Newsom COP31'e geldi. Panel sonrası yerel medyadan sadece Haberturk.com'un bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan Newsom seçimlere yönelik "Brezilya'da seçim sonuçlarını görmekten memnuniyet duydum. Ama Trump seçim sonuçlarını görmekten memnun değildi. Macaristan ve Sırbistan'da, Brezilya ve İsrail'de ve de kendi ülkemde yaşanan seçim sonuçlarını görmekten memnuniyet duydum. Bu durum bana bir iyilik hali ve iyimserlik duygusu veriyor. Ve sanırım dünya genelinde milyarlarca insana da..." dedi. Newsom AB ile ABD arasındaki düzenlemelere ilişkin gerilime yönelik ise "Bence onlar Donald Trump'ın geçici olduğunun farkındalar. Avrupa Birliği'ndeki pek çok liderin tehditler, suçlamalar ve saldırılar karşısında boyun eğmemesini, kararlı durmasını ve birlik içinde hareket etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı Daha Az Göster