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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayı enflasyon verilerine yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayı enflasyon verilerine yönelik sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Şimşek "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor" ifadelerini kullandı.

        Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldığını ifade eden Bakan Şimşek "Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor" diye ekledi.

        Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

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        "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu. Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3’e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor. Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır."

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        #ekonomi
        #ENFLASYON
        #mehmet şimşek
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