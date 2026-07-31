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        Haberler Ekonomi Alışveriş Bakanlık tek tek ifşa etti! Tantunide tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin çıktı

        Bakanlık tek tek ifşa etti! Tantunide tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 34 yeni ürün eklenirken Aralarında tantuninin de olduğu 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bir yoğurt ürününde jelatin, sucuk ve piliç köftede ise farklı türde et bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Tantunide bakın ne çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

        Bakanlığın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

        Listeye, 12’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 34 yeni ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi.

        Bu ürünlerin 5’i Mersin’de, 4’ü ise Adana’da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu.

        YOĞURTTA JELATİN TESPİT EDİLDİ

        Bir firmanın ‘yoğurt’ ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulundu. Ayrıca Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ‘ısıl işlem görmüş dana sucuk’ olarak sattığı üründe, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir firmanın ise ‘piliç köfte’ ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

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