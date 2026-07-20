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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan: Gıdanın sürdürülebilir geleceği için çalışıyoruz”

        Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan: Gıdanın sürdürülebilir geleceği için çalışıyoruz”

        SuperFresh'in topraktan başlayan döngüsünde hasat dönemi devam ediyor. Sözleşmeli çiftçiler ve uzman tarım ekiplerinin iş birliğiyle ideal olgunluk döneminde hasat edilen ürünler hasattan sonra fabrikalara ulaştırılıyor. Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan, "'Döngüsel Bereket' yaklaşımımızla yalnızca kaliteli ürün sunmayı değil; tarımsal üretimin değerini korumayı, gıda israfı ile mücadeleye katkı sağlamayı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı da önceliklendiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 15:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Gıdanın sürdürülebilir geleceği için çalışıyoruz"

        Hasat dönemi, SuperFresh'in topraktan başlayan döngüsünün en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Sözleşmeli çiftçiler ve uzman ziraat ekipleriyle birlikte yetiştirilen ürünler, ideal olgunluk döneminde hasat edilerek hasattan sonra üretim tesislerine ulaştırılıyor. IQF (Hızlı Bireysel Dondurma) teknolojisi ürünlerin mevsimindeki lezzeti ve besin değerinin korunmasına yardımcı olurken, ihtiyaç kadar kullanım imkânı da gıda israfıyla mücadeleye katkı sağlıyor.

        Türkiye dondurulmuş gıda pazarında perakende kanalındaki yüzde 34’lük* payıyla dondurulmuş sebze kategorisinde lider konumda bulunan SuperFresh, yıllık yaklaşık 150 bin tonluk üretim hacmiyle tarımsal üretimin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 300 sözleşmeli çiftçisi, uzman ziraat mühendisleri ve entegre üretim modeliyle yerli tarımı desteklerken, sürdürülebilir üretim anlayışını tarladan sofraya taşıyor.

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        HASATLA BAŞLAYAN KONTROLLÜ YOLCULUK

        Hasat dönemi boyunca, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ideal olgunluğa ulaşan sebzeler hasattan sonra üretim tesislerine ulaştırılıyor. Ekim planlamasından hasat zamanına, kalite kontrolünden üretime kadar tüm süreçler SuperFresh ziraat mühendisleri tarafından çiftçilerle birlikte yönetiliyor. Böylece hem üretimde verimlilik artırılıyor hem de sürdürülebilir tarım destekleniyor. Ispanak, bezelye, mısır gibi sebzelerin en doğru hasat mevsimlerine göre planlama yapılıyor.

        IQF TEKNOLOJİSİYLE KALİTE KORUNUYOR

        Hasat sonrası fabrikaya ulaşan ürünler IQF teknolojisiyle -40°C’ye varan üretim şartlarında şoklanarak tek tek ve hızlı şekilde donduruluyor. Bu yöntem sayesinde ürünler birbirine yapışmadan tane tane kalırken; doku, lezzet ve besin değerlerinin korunmasına yardımcı olunuyor. Aynı zamanda tüketiciler ihtiyaçları kadar ürünü kullanıp kalan kısmı güvenle saklayabiliyor. Ön hazırlığı yapılmış dondurulmuş sebzeler, yemek hazırlığını pratik hale getirirken yalnızca ihtiyaç kadar kullanım imkânı sunmasıyla gıda israfı ile mücadelede de önemli bir rol oynuyor.

        GÜLİZAR DOĞAN: “GIDANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

        Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan, süreci şöyle değerlendirdi:

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        “SuperFresh olarak ürünlerimizin yolculuğu toprağın bereketiyle tarlada başlıyor. Çiftçilerimizle kurduğumuz uzun vadeli iş birlikleri ve uzman ziraat ekiplerimizle üretimin her aşamasını titizlikle yönetiyoruz. Hasat edilen ürünleri hasattan sonra tesislerimize ulaştırıyor, IQF teknolojimiz sayesinde mevsimindeki kaliteyi yıl boyunca korumayı hedefliyoruz.

        ‘Döngüsel Bereket’ yaklaşımımızla yalnızca kaliteli ürün sunmayı değil; tarımsal üretimin değerini korumayı, gıda israfı ile mücadeleye katkı sağlamayı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı da önceliklendiriyoruz.”

        SuperFresh; sözleşmeli tarım modeli, ileri üretim teknolojileri ve Döngüsel Bereket yaklaşımıyla hem yerli tarımı desteklemeye hem de gıda israfı ile mücadeleye katkı sağlayan çözümler geliştirmeye devam ediyor.

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