Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.905,89 %0,14
        DOLAR 48,9652 %0,15
        EURO 55,8034 %0,10
        GRAM ALTIN 6.740,64 %0,33
        BITCOIN 84.326,00 %-0,02
        FAİZ 40,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,77 %0,42
        GBP/TRY 64,8433 %0,15
        EUR/USD 1,1388 %0,07
        BRENT PETROL 98,95 %-1,84
        ÇEYREK ALTIN 11.017,60 %0,30
        Haberler Ekonomi Borsa BIST 100'de gözler ABD verilerinde

        BIST 100'de gözler ABD verilerinde

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 12.885,57 puandan başladı. Piyasalarda bugün ABD'den gelecek ekonomik veriler takip edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa güne yatay başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 12.885,57 puandan başladı.

        Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamladı.

        Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 azalışla 12.885,57 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 artarken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 8,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi.

        REKLAM

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı, bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BIST100
        #borsa
        #küresel piyasalar
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        "Türkiye ile ilişkilerimize stratejik derinlik kattık"
        "Türkiye ile ilişkilerimize stratejik derinlik kattık"
        Milliler, Fransa karşısında!
        Milliler, Fransa karşısında!
        Çifte ölümde sır çözüldü
        Çifte ölümde sır çözüldü
        Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti
        Halı sahada kalp krizi! Sağlık çalışanı hayatını kaybetti
        Mourinho'nun başı dertte!
        Mourinho'nun başı dertte!
        Trafikteki cinayetin faili konuştu: Makas atarak gidiyordu
        Trafikteki cinayetin faili konuştu: Makas atarak gidiyordu
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Kıvılcım ve Ömer'e büyük şok!
        Kıvılcım ve Ömer'e büyük şok!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası