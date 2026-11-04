Bitcoin 3 ayın ardından yatırımcısını üzdü

Yılın ikinci yarısına tepki alımları ve ABD'de dijital varlıklara yönelik regülasyon beklentilerinin iyileşmesiyle alış ağırlıklı başlayan bitcoin, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yükseldi. Bitcoin, temmuz ayında yüzde 7,2 artışla 62 bin 884 dolara, ağustos ayında yüzde 25,3 yükselişle 78 bin 816 dolara, eylül ayında yüzde 6,1 artışla 83 bin 597 dolara çıktı.

Küresel enflasyonist baskıların artması ile teknoloji hisselerinde görülen satış baskılarıyla değer kaybeden bitcoin ekim ayında yüzde 7,4 azalışla 77 bin 437 dolara indi ve 3 ayın ardından yatırımcısına kaybettirdi. Bitcoin yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,1, ikinci çeyreğinde de yüzde 13,9 değer kaybetmiş, üçüncü çeyrekte yüzde 42,5 değer kazanmıştı.

REKLAM

Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market ise 265 milyar dolar azalışla 2 trilyon 601 milyar dolara geriledi.