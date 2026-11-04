Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kripto Para
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.533,87 %4,63
        DOLAR 50,0213 %0,07
        EURO 56,3455 %0,69
        GRAM ALTIN 6.488,86 %2,94
        BITCOIN 79.218,00 %1,82
        FAİZ 39,62 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 83,42 %4,44
        GBP/TRY 67,4701 %0,53
        EUR/USD 1,1256 %0,56
        BRENT PETROL 99,84 %-3,59
        ÇEYREK ALTIN 10.609,28 %2,94
        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 3 ayın ardından yatırımcısını üzdü

        Bitcoin 3 ayın ardından yatırımcısını üzdü

        Bitcoin, küresel faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasının etkisiyle ekim ayında yüzde 7,4 değer kaybederek 3 ayın ardından yatırımcısını üzdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 16:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bitcoin 3 ayın ardından yatırımcısını üzdü

        Yılın ikinci yarısına tepki alımları ve ABD'de dijital varlıklara yönelik regülasyon beklentilerinin iyileşmesiyle alış ağırlıklı başlayan bitcoin, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yükseldi. Bitcoin, temmuz ayında yüzde 7,2 artışla 62 bin 884 dolara, ağustos ayında yüzde 25,3 yükselişle 78 bin 816 dolara, eylül ayında yüzde 6,1 artışla 83 bin 597 dolara çıktı.

        Küresel enflasyonist baskıların artması ile teknoloji hisselerinde görülen satış baskılarıyla değer kaybeden bitcoin ekim ayında yüzde 7,4 azalışla 77 bin 437 dolara indi ve 3 ayın ardından yatırımcısına kaybettirdi. Bitcoin yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,1, ikinci çeyreğinde de yüzde 13,9 değer kaybetmiş, üçüncü çeyrekte yüzde 42,5 değer kazanmıştı.

        REKLAM

        Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market ise 265 milyar dolar azalışla 2 trilyon 601 milyar dolara geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!

        Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık r...
        #bitcoin
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve fırtına alarmı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve fırtına alarmı
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!