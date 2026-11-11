Bloomberg HT'den COP31'de '35'te 35' paneli

‘’Küresel Elektrifikasyon için Stratejik Yol Haritası’’ başlıklı panelde, küresel enerji dönüşümünde yeni bir dönemin başladığı vurgulandı. COP31 kapsamında gündeme taşınan “2035’te yüzde 35” hedefinin, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik rekabetçilik açısından taşıdığı önem ele alındı. Küresel enerji dönüşümünün geleceğini, elektrifikasyon hedeflerini ve sürdürülebilir finansmanın rolü ele alındı. COP31 kapsamında gündeme taşınan “2035’te yüzde 35” hedefinin, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik rekabetçilik açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

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DR. FATİH BİROL: “DÜNYA ARTIK ELEKTRİK ÇAĞINA GİRDİ”

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, dünyanın kömür, petrol ve doğal gaz çağlarının ardından elektrik çağına girdiğini belirterek, elektrik talebinin toplam enerji talebinden üç kat daha hızlı arttığına dikkat çekti.

Yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar ve iklim değişikliği nedeniyle artan klima kullanımının bu dönüşümü hızlandırdığını ifade eden Birol, “Bugün toplam enerji tüketimi içerisinde elektriğin payı yüzde 23. Bizim önerimiz, bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılması. Bu hedef enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomilerin rekabet gücü açısından son derece önemli” dedi.

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COP31'in küresel ölçekte somut bir sonuç ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Birol, “2035’te yüzde 35” deklarasyonunun 100’ün üzerinde ülke tarafından imzalanmasının piyasalara ve yatırımcılara güçlü bir sinyal vereceğini belirtti. Birol, COP31'in temiz enerji ve iklim değişikliği gündeminin yeniden güçlenmesinde bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti.

ONUR GENÇ: “ELEKTRİFİKASYON İÇİN 60 MİLYAR EURO AYIRDIK”

GARANTİ BBVA CEO’su Onur Genç, enerji dönüşümünün finansmanında bankacılık sektörünün üstlendiği kritik role dikkat çekti.

BBVA'nın 2025-2029 döneminde 700 milyar euroluk sürdürülebilir finansman hedefi ortaya koyduğunu belirten Genç, “Elektrifikasyon için 60 milyar euro ayırdık. Ancak dönüşüm yalnızca enerji üretiminden ibaret değil. Üretim, iletim, dağıtım, depolama ve son kullanıcıyı kapsayan bütün değer zincirinin birlikte işlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında uzun vadeli gelir öngörülebilirliğinin belirleyici olduğunu vurgulayan Genç, yatırımların sürdürülebilirliği için düzenleyici çerçevelerin ve finansal risk paylaşımının önemine işaret etti.

BEN BACKWELL: “YENİLENEBİLİR ENERJİDE DAHA HIZLI BÜYÜMEMİZ GEREKİYOR”

Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı Başkanı ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi CEO’su Ben Backwell, rüzgar enerjisinde küresel ölçekte rekor büyüme yaşandığını ancak mevcut hızın 2035 hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığını belirtti. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 165 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alındığını ifade eden Backwell, “Daha hızlı yatırım yapmamız ve daha hızlı büyümemiz gerekiyor. Hedefler netleştiğinde sermaye de bu hedefleri takip edecektir” dedi.

Enerji dönüşümünde yalnızca güneş veya rüzgar kapasitesini artırmanın yeterli olmadığını vurgulayan Backwell, depolama, şebeke altyapısı ve hibrit enerji çözümlerinin birlikte geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

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KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE YATIRIM ÇAĞRISI

Bloomberg HT sunucusu Didem Arslanoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen ‘’Elektrifikasyon ve Yatırımların Artırılması’’ adlı ikinci oturumda ise, Sürdürülebilir Piyasalar Girişimi CEO’su John Holland-Kaye, Bank of America Uluslararası Müşteri Stratejisi Başkanı Elif Bilgi Zapparoli, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ve ACWA Power yöneticisi Raad Al-Saady, küresel elektrifikasyon hedefinin önündeki fırsatları ve finansman engellerini değerlendirdi.

“SORUN SERMAYE EKSİKLİĞİ DEĞİL, YATIRIMCI GÜVENİ”

Sürdürülebilir Piyasalar Girişimi CEO’su John Holland-Kaye, enerji dönüşümünü destekleyecek sermayenin mevcut olduğunu ancak düzenleyici belirsizliklerin yatırımları zorlaştırdığını belirterek, “Aslında bu dönüşümü desteklemek için sermaye eksikliği yok. Zorluklar özellikle düzenlemeler, politikalar, yatırımcı güveni ve risk yönetiminde yoğunlaşıyor” dedi. Holland-Kaye, COP31 hedeflerine ulaşmak için kamu-özel sektör ortaklıklarının ve uzun vadeli enerji yatırımlarının kritik rol oynadığını vurguladı.

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“HİÇBİR KURUM BU YATIRIMLARI TEK BAŞINA ÜSTLENEMEZ”

Bank of America Uluslararası Uluslararası Müşteri Stratejisi Başkanı Elif Bilgi Zapparoli, elektrifikasyonun artık yalnızca bir iklim meselesi değil, ülkelerin enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından da stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. Zapparoli, “Yıllık birkaç trilyon dolarlık yatırım ihtiyacından bahsediyoruz. Hiçbir hükümet, banka veya kuruluş bu tutarları tek başına üstlenemez. Ortak bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMCI SÜRPRİZ İSTEMEZ”

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına ve altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, “Yatırımcılar öngörülebilirlik ister, sürpriz istemez. Uzun vadeli sözleşmeler, kamu garantileri ve istikrarlı bir yol haritası finansman için kritik önemde” dedi.

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“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE TÜM ZİNCİR BİRLİKTE ÇALIŞMALI”

ACWA İcra Direktörü Raad Al-Saady ise yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde finansmana erişim, risk yönetimi ve şebeke altyapısının belirleyici olduğunu ifade etti. Al-Saady, “Enerji üretiminden depolamaya ve şebekeye kadar zincirin bütün halkalarının doğru işlemesi gerekiyor. Bir halkada yaşanan aksaklık tüm sistemi etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Panelde, COP31’in “2035’te yüzde 35” hedefini somut yatırımlara dönüştürecek uluslararası iş birlikleri ve finansman mekanizmaları açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

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COP31’DE KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ORTAK HEDEF

Bloomberg HT’nin imza attığı “35’te 35” Zirvesi’nde hedefinin yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yatırımların hızlandırılması ve ülkelerin ekonomik rekabetçiliğinin artırılması bakımından da stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Elektriğin küresel enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılması hedefi ve bu dönüşümün finansmanı ele alınırken, ortak hedef ve anlamlı noktalar ele alındı.