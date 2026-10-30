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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa güne düşüşle başladı

        Küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 düşüşle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Borsa güne düşüşle başladı

        Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazanarak 11.165,44 puandan tamamladı. Dün borsada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

        Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 65,55 puan ve yüzde 0,59 azalışla 11.099,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,17 ile spor, en çok gerileyen yüzde 4,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği ihtimalini artırmasıyla satış baskısı arttı.

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        ÖDEMELER, EN DÜŞÜK TUTARDAN BAŞLAYARAK YÜKSEK TUTARLARA DOĞRU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Öte yandan yurt içinde fon meselesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında, 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek.

        Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        #BIST100
        #borsa
        #merkez bankası
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