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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,79 değer kaybederek 11.947,18 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 343,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 150,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,42 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,16 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'de ağustos ayına ilişkin kişisel tüketim harcamalarının (PCE) beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasından destek bularak pozitif seyrediyor.

        Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık endeksi öncülüğünde genele yayılan satışlarla 12.000 puanın altına geriledi.

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        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.100 ve 12.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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