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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 14.424,54 puana yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 191,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,14 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

        Analistler, yarın Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

        Yarın veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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