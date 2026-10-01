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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 301,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,26 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD'de imalat sektöründe artan fiyat baskılarının tahvil faizlerini yukarı çekmesi risk iştahını sınırlarken, Micron'un beklentileri aşan bilançosunun teknoloji hisselerine sağladığı destekle karışık bir seyir izleniyor.

        Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son üç işlem gününde yaşanan kayıpların ardından gelen tepki alımlarının genele yayılmasıyla günü pozitif tamamlarken, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıklamaları ise yatırımcıların odağında yer aldı.

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        SPK, tasfiye süreci devam eden fonlar için mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme gerçekleştirileceğini ve her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarının 1 milyon lirayı aşmayacağını bildirdi.

        Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Analistler, yarın yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun 2'nci toplantısının, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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