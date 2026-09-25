Borsa manipülasyonunda 13 şüpheli serbest bırakıldı
Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı
Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:18 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında SPK’nın Denetleme Raporunda, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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