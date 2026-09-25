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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa manipülasyonunda 13 şüpheli serbest bırakıldı

        Borsa manipülasyonunda 13 şüpheli serbest bırakıldı

        Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        13 şüpheli serbest bırakıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında SPK’nın Denetleme Raporunda, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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