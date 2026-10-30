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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrolün varili 111,57 dolardan işlem görüyor

        Brent petrolün varili 111,57 dolardan işlem görüyor

        ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı planları ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tanker olayları, petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 111,57 dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Brent petrol yükselişte

        Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 110,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artarak 111,57 dolara yükseldi.

        Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 102,71 dolar oldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiğine ilişkin haber akışının bölgedeki petrol arzına yönelik endişeleri artırması etkili oldu.

        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da Trump'a İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgi verdi.

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