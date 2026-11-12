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        Haberler Ekonomi Girişimcilik BTM’den Karadeniz’deki teknoloji girişimlerine destek

        BTM’den Karadeniz’deki teknoloji girişimlerine destek

        BTM'nin OKA desteğiyle başlattığı Rota Karadeniz programı, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki teknoloji girişimlerine ürün geliştirme, pazara erişim ve ticarileşme süreçlerinde destek sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        BTM'den Karadeniz'deki teknoloji girişimlerine destek

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ilk aşamada İstanbul’daki girişimlere odaklanan çalışmalarını, zaman içinde Türkiye geneline yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda yeni bir aşamaya taşıyor. Bu kapsamda başlatılan Rota Karadeniz: Girişim Ölçeklendirme Programı, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin gelişim yolculuklarına destek olmayı amaçlıyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle yürütülen Rota Karadeniz programı, girişimlerin bulundukları şehirlerde gelişmesini ve bölgesel girişimcilik potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesini hedefliyor. Ekim-Aralık 2026 dönemini kapsayan programda başvuru süreci tamamlanırken, çalışmalar artık sahada gerçekleştirilen paydaş ziyaretleri ve girişimci oturumlarıyla ilerliyor.

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        GİRİŞİMLERE PAZARA AÇILMA DESTEĞİ

        Rota Karadeniz, teknoloji girişimlerinin yalnızca fikir ve ürün geliştirme aşamasında değil, pazara ulaşma ve sürdürülebilir iş modeline kavuşma süreçlerinde de desteklenmesini hedefliyor. Program kapsamında seçilen girişimlere ürün olgunlaştırma, pazar bulma ve ticarileşme planlaması alanlarında destek sunuluyor.

        BTM’nin mentörlük birikimi de girişimlerin büyüme süreçlerine katkı sağlıyor. Programın önemli özelliklerinden biri, çalışmaların girişimlerin faaliyet gösterdiği şehirlerde yürütülmesi. Bu yaklaşımla girişimcilerin ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesi, bölgesel paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve yerel girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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        BTM, DENEYİMİNİ ANADOLU'YA TAŞIYOR

        Rota Karadeniz programı ile ilgili açıklamalarda bulunan BTM Genel Müdürü Önder Kul, “Türkiye’de girişimcilik ekosistemini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Büyük şehirlerde girişimcilerimiz desteklere rahatlıkla ulaşabiliyor, bu ulaşılabilirliği ülkemizin her yerine kazandırmaya çalışıyoruz. Rota: Karadeniz ile teknoloji girişimlerinin gelişim süreçlerine katkı sunarken, aynı zamanda bölgesel girişimcilik ağlarının güçlenmesini de hedefliyoruz.

        Şu anda bölgede paydaş ziyaretlerimiz ve girişimci oturumlarımız devam ediyor. On yıl boyunca İstanbul’da edindiğimiz girişimcilik ve ticarileştirme deneyimini Anadolu’ya taşıyarak, farklı şehirlerdeki girişimlerin büyüme ve pazara ulaşma süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Planlamalarımızda farklı bölgeler de var. Vizyonumuz Anadolu’nun dört bir yanındaki her girişimciye ulaşmak” dedi.

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