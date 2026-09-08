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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bütün kesimlerin gözü ocak zammında

        Bütün kesimlerin gözü ocak zammında

        Ocakta asgari ücret 34-35 bin TL, emekli ve memur zammı yüzde 7-9 bandında olacak OVP rakamları maaş ve aylık hesaplarını değiştirdi

        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Bütün kesimlerin gözü ocak zammında

        MİLYONLARCA çalışan ve emeklinin gözü şimdi Ocak 2027 maaş ve ücret artışlarına çevrildi. Yeni Orta Vadeli Program’da 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4’e yükseltilmesi, yılbaşında uygulanacak zamlar için de yeni bir hesaplama ortaya çıkardı.MİLYONLARCA çalışan ve emeklinin gözü şimdi Ocak 2027 maaş ve ücret artışlarına çevrildi.

        Yeni Orta Vadeli Program’da 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4’e yükseltilmesi, yılbaşında uygulanacak zamlar için de yeni bir hesaplama ortaya çıkardı.OVP’de 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlenirken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu. Ağustos itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,51, yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon ise yüzde 22,07 seviyesinde bulunuyor.

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        Bu veriler ışığında yapılan hesaplamalara göre; OVP’deki yüzde 28,4’lük tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yaklaşık yüzde 9,04, memur ve memur emeklileri ise yaklaşık yüzde 7 zam alabilecek. Hesabın kritik noktası şu: 2026’nın ilk altı ayında TÜFE yüzde 17,76 arttı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 artış geldi. Ağustos sonu itibarıyla yılbaşından bu yana kümülatif artış yüzde 22,07 oldu. OVP’nin yüzde 28,4’lük yıl sonu hedefi gerçekleşirse, Temmuz-Aralık dönemindeki toplam enflasyon yaklaşık yüzde 9,04 olacak.Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından doğrudan zam oranının temelini oluşturuyor.

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        EMEKLİYE YÜZDE 9.04

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon kadar artırılıyor. Bu nedenle OVP’nin yüzde 28,4’lük yıl sonu tahmini gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 9,04 zam alacak.

        Örneğin halen 30 bin TL aylık alan bir emeklinin maaşı yaklaşık 32 bin 712 TL, 40 bin TL alanın aylığı ise yaklaşık 43 bin 616 TL olacak.25 bin TL üzerinden matematiksel hesap yapıldığında ise aylık 27 bin 260 TL seviyesine çıkıyor. Ancak en düşük emekli aylığı ancak yasal düzenlemeyle belirlenebiliyor. Bunun için ayrı bir karar alınması gerekiyor. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının 25 bin TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

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        MEMURA YÜZDE 7

        Memur ve memur emeklilerinin hesabı biraz farklı. 2027’nin ilk altı ayı için toplu sözleşmeden gelen zam oranı yüzde 5. Buna, 2026’nın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı eklenecek. OVP’nin yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesapta toplam Ocak artışı yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

        Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olması halinde, yüzde 7’lik Temmuz memur zammının üzerinde oluşacak fark yaklaşık yüzde 1,9 olacak; bu farkın üzerine yüzde 5 toplu sözleşme artışı geldiğinde toplam artış yaklaşık yüzde 7 oluyor.Bugün aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL. Bu maaşın yüzde 7 artması halinde Ocak 2027’de yaklaşık 75 bin 140 TL olması bekleniyor. En düşük memur emekli aylığı ise mevcut 31 bin 527 TL seviyesinden yaklaşık 33 bin 734 TL’ye çıkabilir.

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        ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA SIKI PAZARLIK

        Asıl merak edilen rakam ise asgari ücret. Asgari ücret, enflasyon kadar otomatik olarak artırılmıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında yeni rakamı belirleyecek. Dolayısıyla OVP’deki yüzde 21’lik 2027 enflasyon hedefi, asgari ücret için bağlayıcı bir zam oranı değil. Ancak OVP’nin ortaya koyduğu enflasyon patikası ve 2026 yılında ücretlinin yaşadığı kayıp dikkate alındığında, yüzde 22-24 bandında bir artış senaryosu konuşuluyor. 2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor.

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        2027 projeksiyonu şöyle: - Yüzde 20 zam olursa 33.691 TL- Yüzde 22 zam olursa 34.252 TL- Yüzde 23 zam olursa 34.533 TL- Yüzde 24 zam olursa 34.814 TL- Yüzde 25 zam olursa 35.094 TL- Yüzde 30 zam olursa 36.498 TL.

        Bugünkü verilerle en güçlü matematiksel beklenti 34-35 bin TL bandı. Yüzde 22 artışta net ücret 34 bin 252 TL, yüzde 24 artışta ise 34 bin 814 TL oluyor. Başka bir ifadeyle, 35 bin TL sınırı artık asgari ücret açısından ulaşılması uzak bir rakam değil.Yüzde 21’lik enflasyon hedefi neden asgari ücrete yüzde 21 olarak yansımıyor? Çünkü burada iki farklı dönem birbirine karıştırılıyor.2027 enflasyon hedefi yüzde 21, 2027’nin tamamı için öngörülen yıllık enflasyon.

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        Oysa Ocak 2027 asgari ücretinin belirlenmesinde masadaki temel göstergeler 2026’nın enflasyonu, geçim maliyeti, büyüme, ücret politikası ve işveren maliyeti olacak.Bu nedenle “OVP yüzde 21 dedi, asgari ücret yüzde 21 artacak” demek doğru değil.

        Öte yandan asgari ücretin yüzde 21 artırılması halinde net ücret yaklaşık 33 bin 975 TL olur. Yüzde 22-24 aralığında artış yapılması halinde ise 34 bin 252-34 bin 814 TL arasına gelir.

        ENFLASYON OVP HEDEFİNİ AŞARSA

        O zaman bütün hesaplar değişir. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesinde. OVP ise yıl sonu için yüzde 28,4 öngörüyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi halinde Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 11,3, memur ve memur emeklilerinin ise yaklaşık yüzde 9,3 zam alabileceği hesaplanıyor. Bu nedenle önümüzdeki dört ayın enflasyon rakamları, milyonlarca kişinin Ocak maaşını doğrudan değiştirecek.

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        OVP HEDEFLERİ TUTARSA

        - Asgari ücret: yaklaşık 34.250-34.800 TL - SSK ve Bağ-Kur emeklisi: yüzde 9,04- Memur ve memur emeklisi: yaklaşık yüzde 7- En düşük memur maaşı: yaklaşık 75 bin 140 TL- En düşük memur emekli aylığı: yaklaşık 33 bin 734 TL

        Enflasyon yüzde 31’e çıkarsa:

        - SSK ve Bağ-Kur emeklisi: yaklaşık yüzde 11,3- Memur ve memur emeklisi: yaklaşık yüzde 9,3 zam alacak.

        SON 4 AYLIK ENFLASYON ÖNEMLİ

        Yeni OVP, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 28,4’e, 2027 sonunda ise yüzde 21’e düşmesini öngörüyor. Ancak ağustos itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 31,51 olması, hedefe ulaşılması için yılın son dört ayında ciddi bir dezenflasyon politikası gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle Ocak 2027 için bugün yapılabilecek en gerçekçi hesap, rakamların kesinleştiği anlamına gelmiyor.Kesin zam oranları, 2026’nın son altı aylık enflasyonunun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.Açıklanan OVP hesabı vatandaşın önüne ilk tabloyu koyuyor:Asgari ücrette 35 bin TL’ye yaklaşan rakamlar, emeklide yüzde 9 civarı, memurda ise yüzde 7 civarı artış…Yılın son aylarında enflasyon yeniden hızlanırsa, bu rakamların tamamı yukarı doğru revize edilecek.

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        #asgari ücret
        #emekli maaşı
        #maaş zammı
        #ocak2027
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