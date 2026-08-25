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        Haberler Ekonomi Altın Büyük yatırımcılar altında yön değiştirdi

        Büyük yatırımcılar altında yön değiştirdi

        Altın fiyatlarında yükseliş sürerken büyük yatırımcıların altın pozisyonları da güçleniyor. CFTC verilerine göre yükseliş bekleyen yatırımcıların pozisyonları yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Citi ve JPMorgan'ın 5 bin dolara kadar uzanan tahminleri dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Altında 5 bin dolar beklentisi

        Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi güçlenirken, büyük yatırımcıların pozisyonlarında da dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Ons altın 4.640 dolar seviyesine yaklaşırken vadeli piyasalarda yükseliş beklentisi artıyor.

        Büyük yatırımcıların altın alımları üç hafta üst üste yükselirken, net uzun pozisyonlar da yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

        ALTININ YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNEN YATIRIMCILAR ARTTI

        ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre, altın fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonların sayısı 154 bin 595'e ulaştı.

        Altın fiyatlarının düşeceğini öngören pozisyonların sayısı ise 12 bin 947 seviyesinde kaldı. Böylece yükseliş ve düşüş beklentileri arasındaki fark 141 bin 648 oldu.

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        Bu fark, eylül sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Son üç haftada ise yüzde 18 arttı.

        Yatırımcı ilgisi güçlenmesine rağmen bu pozisyonlar ocak ayındaki rekor seviyelerin altında bulunuyor. Bu durum, altının yükseleceğine yönelik beklentinin arttığını ancak alımların henüz önceki zirvelerdeki kadar güçlü olmadığını gösteriyor.

        ALTINA OLAN İLGİ GÜÇLENİYOR

        Bank of America'nın Ağustos Küresel Fon Yöneticileri Anketi de yatırımcıların altına yönelik ilgisinin arttığını ortaya koydu.

        5 BİN DOLAR İÇİN DAHA FAZLA ALIM GEREKİYOR

        BofA'ya göre altının ons fiyatının 5.000 dolara ulaşabilmesi için yatırımcıların altın alımlarını daha da artırması gerekiyor.

        Merkez bankalarının güçlü altın talebi ise fiyatları destekleyen önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

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        BofA analistleri, haziran ayında merkez bankalarının altın alımlarının son 12 aylık ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

        Fed'den gelebilecek güvercin mesajların da altın fiyatlarına yeni destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.

        ALTINDA 5.300 DOLARIN ÜZERİ DE GÜNDEMDE

        Altın için daha yüksek fiyat tahminleri de bulunuyor.

        TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, doların değer kaybına yönelik endişelerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.

        TD Securities'in daha uzun vadeli beklentisi, altının 2027'de 5.300 doların üzerine çıkabileceği yönünde.

        Ancak Melek, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandırması ve Fed'i faiz artırmaya yöneltmesi halinde altının baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu.

        CİTİ'DEN 4.800, JPMORGAN'DAN 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

        Citi, altın için kısa vadeli fiyat hedefini ons başına 4 bin 800 dolara yükseltti. Banka, 6-12 aylık fiyat hedefini ise 5 bin dolar olarak korudu.

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        Citi bu tahmininde Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin zamanla azalmasını, faizlerin düşmesini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az sıkı bir para politikası izlemesini gerekçe gösterdi.

        JPMorgan ise Orta Doğu'daki belirsizlik ve tarife gelişmelerinin piyasalardaki riskleri yüksek tuttuğunu belirtti.

        Banka, altın fiyatlarında 4 bin 500-5 bin dolar aralığının gündemde olduğunu değerlendiriyor.

        ALTININ YÖNÜNDE FED VE MERKEZ BANKALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

        Altın piyasasında büyük yatırımcıların pozisyonları güçlenirken, fiyatların bundan sonraki yönünde Fed'in para politikası ve merkez bankalarının altın alımları önem taşıyor.

        Büyük yatırımcıların altın alımlarını artırması yükseliş beklentisinin güçlendiğini gösteriyor. Ancak altının 5.000 dolar seviyesini kalıcı olarak aşması için yatırımcı talebinin daha da artması gerekiyor.

        Citi ve JPMorgan'ın tahminleri altındaki yükseliş beklentisinin devam ettiğini gösterirken, Fed'in faiz kararları, enflasyon verileri, petrol fiyatları ve merkez bankalarının altın alımları fiyatların yönünde belirleyici olacak.

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