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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Can Dinçer : "Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz"

        Can Dinçer : "Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz"

        Arçelik, Çin'deki Wuxi Ar-Ge Merkezi'nin çalışmalarını geliştirmek amacıyla Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzaladı. Arçelik CEO'su Can Dinçer, imza töreninde yaptığı açıklamada "Türkiye'den Çin'e, Avrupa'dan dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan Ar-Ge ağımız ve güçlü akademik iş birliklerimizle geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        "Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz"

        Arçelik, Türkiye’de ve dünyada üniversitelerle yürüttüğü üniversite-sanayi iş birliklerini Asya-Pasifik bölgesine genişletiyor. Şirket, Çin’deki teknoloji çalışmalarını geliştirmek amacıyla Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü (Global Institute of Future Technology - GIFT) ile iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği; akıllı ev teknolojileri, robotik, gömülü sistemler ve sürdürülebilir teknolojiler gibi alanları kapsıyor.

        "PROTOKOL , ŞİRKETİN AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

        Arçelik CEO’su Can Dinçer, imza töreninde yaptığı açıklamada, şirketin 28 Ar-Ge ve Tasarım ofisi, 2 binden fazla araştırmacısı ve 3 bini aşan küresel patent portföyü bulunduğunu belirtti. Dinçer, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü ile imzalanan protokolün şirketin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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        Arçelik ile Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü arasındaki iş birliğinin imza töreni Çin’in Şanghay kentinde gerçekleştirildi. Törene Arçelik CEO’su Can Dinçer, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alp Karahasanoğlu ile Shanghai Jiao Tong Üniversitesi’nin akademik temsilcileri katıldı.

        İş birliği kapsamında Arçelik’in Çin’deki Wuxi Ar-Ge Merkezi’nin elektronik, gömülü yazılım ve dijital teknolojiler alanındaki çalışmalarının geliştirilmesi planlanıyor. İki kurum; akıllı ev teknolojileri, veri bilimi ve robotik başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yürütecek.

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        İş birliği ayrıca nesnelerin interneti (IoT), bağlantılı cihazlar, insan-makine etkileşimi (HMI), enerji verimliliği, sürdürülebilir teknolojiler, ileri malzemeler, sensörler ve dijital mühendislik alanlarını kapsayacak.

        Arçelik CEO’su Can Dinçer, iş birliğinin şirketin global teknoloji ve inovasyon vizyonundaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Arçelik bugün yalnızca beyaz eşya ve tüketici elektroniği üreten bir şirket değil. 28 ar-ge ve tasarım ofisi, 2.000’den fazla araştırmacı, güçlü mühendislik yetkinliği ve 3.000’i aşan küresel patent portföyüyle dünyanın farklı coğrafyalarında teknoloji geliştiren global bir teknoloji şirketi.

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        İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada köklü üniversitelerle yürüttüğümüz işbirlikleri kapsamında, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü ile imzaladığımız bu protokol de global ar-ge ve inovasyon yaklaşımımızın önemli bir adımı.

        Bu iş birliğiyle ile Wuxi Ar-Ge Merkezimizin yetkinliklerini üniversitenin güçlü akademik birikimiyle buluşturacağız. Aynı zamanda bu iş birliği, üniversitedeki araştırmacıların akademik çalışmalarını gerçek endüstriyel ihtiyaçlarla buluşturmasına ve geliştirilen teknolojilerin uygulama potansiyelinin birlikte değerlendirilmesine de imkân sağlayacak.

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        Teknolojide öncü olmanın, dünyanın farklı bölgelerindeki bilgi ve yetenekle buluşmaktan ve güçlü araştırma kurumlarıyla birlikte çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Çin, sahip olduğu güçlü teknoloji, mühendislik ve insan kaynağı ekosistemiyle global stratejimizde önemli bir yere sahip.

        Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini de Asya-Pasifik bölgesindeki inovasyon ağımızı güçlendiren ve Çin’in teknoloji ekosistemiyle bağlarımızı derinleştiren stratejik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye’den Çin’e, Avrupa’dan dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan Ar-Ge ağımız ve güçlü akademik iş birliklerimizle geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz.”

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        ARÇELİK WUXI AR-GE MERKEZİ İÇİN YENİ İŞ BİRLİĞİ

        Arçelik, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi-Geleceğin Teknolojileri Global Enstitüsü ile yaptığı iş birliği kapsamında Wuxi Ar-Ge Merkezi’nin Çin’deki akademik ve teknoloji ekosistemiyle çalışmalarını geliştirmeyi planlıyor. İş birliği kapsamında ortak Ar-Ge projeleri, lisansüstü çalışmalar ile araştırmacı ve öğrenci etkileşimine yönelik farklı çalışma modellerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

        Bu çalışmalarla akademik bilgi ve araştırmaların teknoloji ve ürün geliştirme süreçlerine aktarılması amaçlanıyor. Ortak çalışmaların ilerleyen dönemde yeni teknolojiler, prototipler ve ortak patent çalışmalarına dönüşmesi hedefleniyor.

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        #Shanghai Jiao Tong Üniversitesi
        #Wuxi Ar-Ge Merkezi
        #Arçelik
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