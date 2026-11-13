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        Haberler Ekonomi Para Cari denge 3 aydır fazla veriyor

        Cari denge 3 aydır fazla veriyor

        Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla verildi. Eylül verisiyle beraber cari dengede 3 ay üst üste fazla verilmiş oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cari denge 3 aydır fazla veriyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ödemeler dengesi verileri açıklandı.

        Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolar fazla verilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla oluştu.

        Böylece cari dengede 3 ay üst üste fazla verilmiş oldu. Cari işlemler dengesi, haziran ayında 4 milyar 477 milyon dolarlık açık vermişti. Daha sonra yön değiştiren Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 201 milyon dolarlık, ağustosta 4 milyar 578 milyon dolarlık fazla verdi.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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        Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 39,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 66,1 milyar dolar fazla, birincil gelir dengesi 26,3 milyar dolar açık, ikincil gelir dengesi ise 2,1 milyar dolar açık verdi.

        Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler eylül ayında 9 milyar 14 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 88 milyon dolar ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6 milyar 573 milyon dolar oldu.

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        Kripto varlık işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan veriler kullanılarak ilk kez istatistiklere dahil edildi. Bunun sonucunda, eylül ayında yerleşikler net bazda 21 milyon dolar tutarında karşı yükümlülük oluşturmayan kripto varlık satışı yaparken, 49 milyon dolar tutarında da stablecoin alımı gerçekleştirdi.

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