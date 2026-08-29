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        Haberler Ekonomi Otomobil Castrol Türkiye Genel Müdürü Nilay Tatlısöz: Otomotivdeki dönüşümü yakından takip ediyoruz

        Castrol Türkiye Genel Müdürü Nilay Tatlısöz: Otomotivdeki dönüşümü yakından takip ediyoruz

        Otomotiv dünyası ile motor sporlarının nabzını tutan "OtoSpor", yeni bölümüyle HT Spor ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yiğitcan Yıldız'ın sunduğu programın bu haftaki konuğu, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz oldu. Programda otomotiv sektöründeki gelişmeler, motor sporları ve Castrol'ün bu alandaki faaliyetleri ele alındı. "OtoSpor", otomotiv ve motor sporlarından en güncel gelişmeleri her Çarşamba saat 10.00'da HT Spor ekranlarına taşıyor....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        "Otomotivdeki dönüşümü takip ediyoruz"

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, madeni yağ sektörünün dönüşümünü ve gelecek beklentilerini değerlendirdi.

        Tatlısöz, değişen araç teknolojileriyle birlikte madeni yağ sektörünün de yeni ihtiyaçlara göre kendini geliştirdiğini belirtti.

        Castrol’ün rakiplerinden ayrıştığı noktaları da anlatan Tatlısöz, markanın teknoloji yatırımları, global deneyimi ve farklı araç teknolojilerine yönelik geliştirdiği çözümler hakkında bilgi verdi.

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        Programın bir diğer önemli başlığı ise Castrol’ün motorsporları faaliyetleri oldu.

        Uzun yıllardır yarış dünyasının içinde yer alan Castrol’ün motorsporlarını yalnızca bir sponsorluk alanı olarak görmediğini belirten Tatlısöz, pistlerde geliştirilen teknolojilerin binek ve ticari araçlara yönelik ürünlere nasıl aktarıldığını anlattı.

        Programın test köşesinde ise Porsche'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim modeli olan Cayenne Turbo Electric yer aldı.

        1156 beygir güç ve 1500 Nm tork üreten tamamen elektrikli SUV model ile ilgili izlenimler izleyici ile paylaşıldı.

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        OtoSpor, otomotiv sektöründeki gelişmeleri ve motor sporlarının gündemini her Çarşamba saat 10.00’da HT Spor ekranlarına taşıyor.

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        #Cayenne Turbo Electric
        #yiğitcan yıldız
        #Castrol
        #Nilay Tatlısöz
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