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        Haberler Ekonomi Para Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi

        Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi

        Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar cari fazla verdi

        Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı.

        Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi.

        Bu dönemde mal ticaretinde 247,5 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık, yatırımlarda 7,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,8 milyar dolar fazla kaydedildi.

        Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.

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        Habertürk Manşet - 25 Haziran 2026 (Siber Saldırılarda Yeni Dönem: Kargo Mesajlarına Dikkat)

        PTT-HGS sayfasının sahtesini yaptılar. Zararlı yazılımla telefona sızdılar. 101 milyon kişisel veri ele geçirdiler. Reklamı kapatırken telefona sızdılar. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik yanıtladı.  

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