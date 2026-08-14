Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.162,71 %0,22
        DOLAR 47,8847 %0,10
        EURO 55,3484 %0,25
        GRAM ALTIN 6.705,02 %0,20
        FAİZ 41,21 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 99,79 %0,65
        BITCOIN 62.770,00 %-0,93
        GBP/TRY 64,8157 %0,27
        EUR/USD 1,1554 %0,23
        BRENT 87,43 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 10.962,71 %0,20
        Haberler Ekonomi Borsa Çitlekçi’den ‘kahvaltı’ açıklaması

        Çitlekçi’den ‘kahvaltı’ açıklaması

        Çitlekçi, halka arz süreci devam ederken sosyal medyada gündem olan kahvaltı görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Şirket, görüntülerin 2024 yılında gerçekleştirilen bir kahvaltı programına ait olduğunu ve halka arz süreciyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını bildirdi. Bu arada Çitlekçi'nin 10-11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında 2 milyar 690 milyon 50 bin liralık büyüklüğe ulaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çitlekçi'den 'kahvaltı' açıklaması

        Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Çitlekçi Mağazacılık Gıda, sosyal medyada gündem olan kahvaltı görüntüleri ve şirketin finansal yapısına ilişkin yorumlar üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şirket yöneticilerinin kahvaltı masasında basın açıklaması yaptığı görülürken, görüntüler halka arz süreciyle ilişkilendirilmişti. Şirket ise bu yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        “GÖRÜNTÜLER 2024 YILINA AİT”

        Çitlekçi açıklamasında, sosyal medyada halka arz süreciyle ilişkilendirilen videonun 2024 yılında kısıtlı katılımla gerçekleştirilen bir kahvaltı programına ait olduğunu duyurdu.

        Şirket, söz konusu programın halka arz süreciyle veya bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir toplantıyla bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

        REKLAM

        Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada şirketin halka arzı ve finansal yapısına ilişkin çeşitli yorumlar yapılmıştı.

        “1,6 MİLYAR LİRALIK BORÇ” YORUMLARINA YANIT

        Çitlekçi açıklamasında, sosyal medyada şirketin finansal tablolarındaki bazı yükümlülük kalemlerinin “finansman borcu” gibi değerlendirildiğine de dikkat çekti.

        Şirket, söz konusu tutarların önemli bir bölümünün TFRS 16 kapsamında uzun yılları kapsayan mağaza kira sözleşmelerinin muhasebe standartları gereğince bilançoya yansıtılmasından kaynaklandığını belirtti.

        Açıklamada, daha açık ifadeyle bu tutarların banka kredisi veya benzeri bir finansman borcu değil, uzun vadeli mağaza kira sözleşmelerinin muhasebe kuralları gereği bilançoya yansıtılmasından kaynaklanan yükümlülükler olduğu ifade edildi.

        Bu arada Çitlekçi'nin 10-11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında 2 milyar 690 milyon 50 bin liralık büyüklüğe ulaşıldı.

        Halka arzda toplam 556 bin 728 yatırımcıya pay dağıtılırken, toplanan talep halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,83 katına ulaştı.

        Halka arz kapsamında 36,5 milyon TL nominal değerli pay satışa sunuldu.

        HİSSELER 18 AĞUSTOS'TA İŞLEM GÖRECEK

        Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Çitlekçi'nin halka arz edilen 36,5 milyon TL nominal değerli payları 18 Ağustos 2026'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

        Paylar 73,70 TL baz fiyatla, “CITAS.E” işlem koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek. İlgili sırada maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası