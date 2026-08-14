Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Çitlekçi Mağazacılık Gıda, sosyal medyada gündem olan kahvaltı görüntüleri ve şirketin finansal yapısına ilişkin yorumlar üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şirket yöneticilerinin kahvaltı masasında basın açıklaması yaptığı görülürken, görüntüler halka arz süreciyle ilişkilendirilmişti. Şirket ise bu yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“GÖRÜNTÜLER 2024 YILINA AİT”

Çitlekçi açıklamasında, sosyal medyada halka arz süreciyle ilişkilendirilen videonun 2024 yılında kısıtlı katılımla gerçekleştirilen bir kahvaltı programına ait olduğunu duyurdu.

Şirket, söz konusu programın halka arz süreciyle veya bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir toplantıyla bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

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Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada şirketin halka arzı ve finansal yapısına ilişkin çeşitli yorumlar yapılmıştı.

“1,6 MİLYAR LİRALIK BORÇ” YORUMLARINA YANIT

Çitlekçi açıklamasında, sosyal medyada şirketin finansal tablolarındaki bazı yükümlülük kalemlerinin “finansman borcu” gibi değerlendirildiğine de dikkat çekti.

Şirket, söz konusu tutarların önemli bir bölümünün TFRS 16 kapsamında uzun yılları kapsayan mağaza kira sözleşmelerinin muhasebe standartları gereğince bilançoya yansıtılmasından kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, daha açık ifadeyle bu tutarların banka kredisi veya benzeri bir finansman borcu değil, uzun vadeli mağaza kira sözleşmelerinin muhasebe kuralları gereği bilançoya yansıtılmasından kaynaklanan yükümlülükler olduğu ifade edildi.

Bu arada Çitlekçi'nin 10-11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında 2 milyar 690 milyon 50 bin liralık büyüklüğe ulaşıldı.

Halka arzda toplam 556 bin 728 yatırımcıya pay dağıtılırken, toplanan talep halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,83 katına ulaştı.

Halka arz kapsamında 36,5 milyon TL nominal değerli pay satışa sunuldu.

HİSSELER 18 AĞUSTOS'TA İŞLEM GÖRECEK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Çitlekçi'nin halka arz edilen 36,5 milyon TL nominal değerli payları 18 Ağustos 2026'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Paylar 73,70 TL baz fiyatla, “CITAS.E” işlem koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek. İlgili sırada maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.