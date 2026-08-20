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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DESA’dan 205 Milyon TL net kâr

        DESA’dan 205 Milyon TL net kâr

        DESA 2026'nın ilk yarısında 205 milyon TL net kâr elde etti. Sonuçları değerlendiren DESA Genel Müdürü Burak Çelet "Zorlu makroekonomik koşullara ve maliyet enflasyonunun etkilerine rağmen disiplinli finansal yönetimimiz, güçlü nakit pozisyonumuz ve çok kanallı büyüme stratejimiz sayesinde 2026 yılının ilk yarısını sağlam bir performansla tamamladık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DESA'dan 205 Milyon TL net kâr

        DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre firma 2026’nın ilk yarısını 205 milyon TL net kâr ile tamamladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, net nakit pozisyonunu 1,86 milyar TL (yaklaşık 40 milyon USD) seviyesinde korudu.

        DESA, perakende ve e-ticaret kanallarındaki toplam ciro içindeki payını %73’e yükseltti. 2025 yılında gerçekleştirilen altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının geri dönüşüyle birlikte e-ticaret (online) kanalı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %82 oranında büyüme kaydetti.

        İHRACATTA DOLAR BAZINDA ARTIŞ YÜZDE 28.3

        Küresel lüks tüketim pazarındaki konjonktürel daralmaya rağmen DESA, uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı sürdürdü. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 2,7 milyon USD seviyesinde gerçekleşen ihracat hacmi, 2026 yılının aynı döneminde dolar bazında %28,3 artış göstererek 3,47 milyon USD seviyesine ulaştı.

        "İLK YARIYI SAĞLAM BİR PERFORMANSLA TAMAMLADIK"

        Elde edilen sonuçları değerlendiren DESA Genel Müdürü Burak Çelet, şunları söyledi:

        "Zorlu makroekonomik koşullara ve maliyet enflasyonunun etkilerine rağmen disiplinli finansal yönetimimiz, güçlü nakit pozisyonumuz ve çok kanallı büyüme stratejimiz sayesinde 2026 yılının ilk yarısını sağlam bir performansla tamamladık. Perakende ve e-ticaret kanallarımızdaki güçlü ivmenin yanı sıra İtalya’da kurduğumuz üretim tesisimizin de katkıları ile daralan piyasada müşteri portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. ihracat hacmimizde 2.çeyrekte dolar bazında kaydettiğimiz %28,3'lük artış, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün açık bir göstergesidir. Geleceğe yön verme vizyonumuz doğrultusunda kuruluşunu tamamladığımız %100 bağlı ortaklığımız Nuera A.Ş. ile biyomateryal ve sürdürülebilir biyofabrikasyon alanında sektörümüzde öncü bir adım atıyoruz. Güçlü bilançomuzdan aldığımız cesaretle operasyonel verimliliğimizi korurken, yatırımcılarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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        #Desa
        #bilanço
        #2026 bilanço
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