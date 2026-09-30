Dış ticaret açığında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar oldu.

İthalattaki artışın ihracat artışını aşması, dış ticaret açığının genişlemesine neden oldu. Ağustos 2025'te 4 milyar 283 milyon dolar olan dış ticaret açığı, bu yılın aynı ayında 5 milyar 239 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 83,5'ten yüzde 81,7'ye geriledi.

8 AYLIK AÇIK 65,8 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Yılın ilk 8 ayında ihracat yüzde 4 artışla 184 milyar 996 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolar oldu.

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Böylece ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemindeki 60 milyar 206 milyon dolardan 65 milyar 793 milyon dolara yükseldi. Açıkta yıllık artış yüzde 9,3 olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,7'den yüzde 73,8'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ AÇIK 1,1 MİLYAR DOLAR

Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda da ithalatın ihracattan daha hızlı arttığı görüldü.

Bu kapsamda ihracat yüzde 2,7 artarak 20 milyar 831 milyon dolara, ithalat yüzde 9,6 artarak 21 milyar 919 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 88 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artarak 42 milyar 749 milyon dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95 olarak gerçekleşti.

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İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA

Ağustos ayında ithalatın yüzde 70,7'sini ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 13,5, tüketim mallarının payı ise yüzde 15,5 oldu.

Ocak-ağustos döneminde de ara malları ithalatın yüzde 71,1'i ile en büyük bölümünü oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 14, tüketim mallarının payı yüzde 14,5 olarak kaydedildi.

İTHALATTA ÇİN ZİRVEDE

Ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin oldu. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çin'i 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu.

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İlk 8 aylık dönemde de ithalatta Çin ilk sırada yer aldı. Çin'den yapılan ithalat 36 milyar 55 milyon dolara ulaşırken, Rusya 26 milyar 108 milyon dolar, Almanya 18 milyar 71 milyon dolar, ABD 13 milyar 372 milyon dolar ve İtalya 10 milyar 177 milyon dolarlık ithalatla sıralandı.

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Ağustos ayında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya ihracat 1 milyar 760 milyon dolar olurken, ABD 1 milyar 731 milyon dolarla ikinci, Birleşik Krallık 1 milyar 203 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.

İMALAT SANAYİNİN PAYI YÜZDE 93,6

Ağustosta toplam ihracatın yüzde 93,6'sını imalat sanayi ürünleri oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığının payı yüzde 2,3 oldu.

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Ocak-ağustos döneminde ise imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 93,9 olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ağustosta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,6 artarken, ithalat yüzde 1,1 azaldı.