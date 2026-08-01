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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgaz dağıtım tarifelerine ilişkin yeni düzenleme

        Doğalgaz dağıtım tarifelerine ilişkin yeni düzenleme

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin dördüncü tarife uygulama dönemini ve sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasına yönelik esasları yeniden düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Doğalgaz dağıtım tarifelerine ilişkin yeni düzenleme

        EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin dördüncü tarife uygulama dönemi, 1 Ocak 2027-31 Aralık 2031 tarihlerini kapsayacak şekilde 5 yıl olarak belirlendi.

        Ayrıca, doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulayacağı sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında dördüncü tarife uygulama dönemi için itfa süresinin 22 yıl olarak dikkate alınmasına karar verildi.

        EPDK, Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2022-2026 yıllarına ilişkin tarife revizyonu kapsamında yatırım tavanını güncelledi. Şirketin bu yıl için yatırım tavanı 24 milyon 154 bin 452 liradan 54 milyon 749 bin 963 liraya yükseltildi.

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