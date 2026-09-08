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        Haberler Ekonomi Otomobil Doğuş’tan otomotiv odaklı yeni ilan platformu

        Doğuş’tan otomotiv odaklı yeni ilan platformu

        Doğuş Otomotiv'in yeni çevrimiçi listeleme platformu sensat.com yayına girdi. Bireysel ve kurumsal kullanıcıları alım, satım ve kiralama süreçlerinde buluşturan platform; otomobilden motosiklete, hafif ticari araçlardan deniz araçlarına kadar farklı kategorilerde hizmet sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Doğuş'tan otomotiv odaklı yeni ilan platformu

        Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründeki 30 yılı aşkın deneyimini dijital hizmetlerle genişletmeye devam ediyor.

        Şirketin yeni girişimi sensat.com, bireysel ve kurumsal kullanıcıları alım, satım ve kiralama süreçlerinde buluşturan çevrimiçi listeleme platformu olarak hizmete başladı.

        Marka bağımsız bir yapıyla faaliyet gösteren sensat.com’da ilk etapta otomobil, SUV ve arazi araçları, hafif ticari araçlar, motosiklet ve deniz araçları kategorileri yer alıyor.

        Platform, farklı marka ve araç türlerini tek bir dijital ortamda kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

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        YAPAY ZEKA ARAÇ ÖNERİYOR

        Yapılan açıklamaya göre, sensat.com, klasik ilan listeleme modelinin yanı sıra kullanıcıların araç arama ve satın alma süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik dijital çözümler de sunuyor.

        Platformda yer alan yapay zekâ destekli araç önerisi, kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerine göre uygun ilanların öne çıkarılmasını sağlıyor.

        Hasar sorgulama gibi hizmetlerle araç hakkında ihtiyaç duyulan bilgilere erişim kolaylaştırılırken, satıcılar için de ilanların görünürlüğünü artırmaya yönelik öne çıkarma seçenekleri bulunuyor.

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        Platforma web sitesi üzerinden olduğu gibi mobil uygulama aracılığıyla da erişilebiliyor.

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        #Doğuş Otomotiv
        #otomotiv
        #otomobil
        #Yapay Zeka
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