HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarındaki gelişmeleri ekrana taşıyan programı OtoSpor, 100'üncü bölümüyle izleyicilerle buluştu.

Yiğitcan Yıldız'ın sunduğu programın bu haftaki konukları, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanan ilk Türk pilot Ali Türkkan ve Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı oldu.

Programda Ali Türkkan'ın dünya şampiyonluğuna uzanan kariyeri, sezon boyunca karşılaştığı zorluklar ve şampiyonluğun kesinleştiği Şili Rallisi ele alındı.

Son iki sezonu üçüncü sırada tamamladıktan sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan Türkkan'ın başarısında takım çalışmasının ve yarış stratejisinin önemi de gündeme geldi.

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Murat Bostancı'nın takım koçu olarak üstlendiği rol ve Castrol Ford Team Türkiye'nin uluslararası yarışlardaki çalışmaları da programın öne çıkan konuları arasında yer aldı.

OtoSpor'un 100'üncü bölümünde Türkkan'ın dünya şampiyonluğunun ardından kariyerinde atabileceği yeni adımlar da ele alındı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) üst kategorilerine geçiş, 2027 sezonu için olası yarış programı ve Türk pilotların uluslararası arenadaki geleceği konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Programda ayrıca ralli sporunun Türkiye'deki gelişimi, genç pilotların yetiştirilmesi ve uluslararası yarışlarda mücadele etmenin maliyetleri de gündeme geldi.

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OtoSpor, her çarşamba saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv dünyası ve motor sporlarındaki gelişmeleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.