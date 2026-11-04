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        Haberler Ekonomi Otomobil Dünya şampiyonu Ali Türkkan OtoSpor'a konuk oldu

        Dünya şampiyonu Ali Türkkan OtoSpor'a konuk oldu

        HT Spor'un otomotiv dünyası ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor, 100'üncü bölümüyle ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunduğu programın konukları, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu Ali Türkkan ve Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı oldu. Özel bölümde Türkkan'ın tarihi şampiyonluğu, ralli dünyasının perde arkası ve gelecek hedefleri gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünya şampiyonu Ali Türkkan OtoSpor'a konuk oldu

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarındaki gelişmeleri ekrana taşıyan programı OtoSpor, 100'üncü bölümüyle izleyicilerle buluştu.

        Yiğitcan Yıldız'ın sunduğu programın bu haftaki konukları, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanan ilk Türk pilot Ali Türkkan ve Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı oldu.

        Programda Ali Türkkan'ın dünya şampiyonluğuna uzanan kariyeri, sezon boyunca karşılaştığı zorluklar ve şampiyonluğun kesinleştiği Şili Rallisi ele alındı.

        Son iki sezonu üçüncü sırada tamamladıktan sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan Türkkan'ın başarısında takım çalışmasının ve yarış stratejisinin önemi de gündeme geldi.

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        Murat Bostancı'nın takım koçu olarak üstlendiği rol ve Castrol Ford Team Türkiye'nin uluslararası yarışlardaki çalışmaları da programın öne çıkan konuları arasında yer aldı.

        OtoSpor'un 100'üncü bölümünde Türkkan'ın dünya şampiyonluğunun ardından kariyerinde atabileceği yeni adımlar da ele alındı.

        Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) üst kategorilerine geçiş, 2027 sezonu için olası yarış programı ve Türk pilotların uluslararası arenadaki geleceği konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

        Programda ayrıca ralli sporunun Türkiye'deki gelişimi, genç pilotların yetiştirilmesi ve uluslararası yarışlarda mücadele etmenin maliyetleri de gündeme geldi.

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        OtoSpor, her çarşamba saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv dünyası ve motor sporlarındaki gelişmeleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

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        #haberler
        #otospor
        #Murat Bostancı
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