Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş: Kişiye özel ödeme planı sunuyoruz

Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, şirketin projeleri ve gayrimenkul sektörünün son durumunu değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Finansmana ulaşımın zor olduğunu kaydeden Güneş, Ege Yapı olarak farklı segmentteki müşterilerine yönelik projeler ve finansman desteği sağladıklarını belirterek, “Bugün gayrimenkul alımı söz konusu olduğunda modern insanın hem gayrimenkulden hem de bu gayrimenkule erişim yöntemlerinden beklentileri farklılaştı. Müşterimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilmek için biz de Ege Yapı olarak bir yandan farklı gelir gruplarına yönelik projeler geliştirirken diğer yandan müşterilerimizin ödeme tercihlerine uygun seçenekler sunmaya odaklanıyoruz. Bahçeada Bahçeşehir projemiz ile orta ve alt orta gelir grubuna ya da yatırımcılara yönelik konutlar üretirken Urla Kekliktepe’de müstakil villa ve bahçe yaşamını tercih edenlere hitap ediyoruz. Her projemizde satış fiyatını, peşinatı ve olası ödeme planlarını daha projeyi çizerken değerlendiriyor; müşterilerimizin ödeme tercihlerine göre kişiye özel planlar hazırlıyoruz” dedi.

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Konuta erişimi destekleyen modellerde müşterinin tercihlerini esas aldıklarını belirten Güneş, şu değerlendirmede bulundu: “Müşterimizin elindeki peşinatı, aylık ne kadar ödeyebileceğini ve ileride beklediği gelirleri birlikte değerlendiriyoruz. Kişiye özel fiyat değil ama kişiye özel ödeme planı hazırlıyoruz. Müşteriyle birlikte ara ödemeleri, ilk yıl ödeyebileceği taksiti ve sonraki yıllarda nasıl devam etmek istediğini bir ödeme tablosu üzerinde çalışıyoruz. İş akışlarımızda ödeme planlarına bu kadar odaklandığımız için de satış ekiplerimizi finansal okuryazarlık noktasında eğitiyoruz. Bugün kendi bünyemizde Bahçeada’da 60 aya, Göktürk’te 48 aya, Hasköy’de 36 aya kadar vade imkânı sunuyoruz.”

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"Bahçeada’da 10 günde 10 bin talep aldık"

Güneş, ekim ayında lansmanı yapılan Bahçeada’da 699 bin TL’den başlayan peşinat, 60 ay vade ve 69 bin TL’den başlayan aylık taksit seçenekleri sunulduğunu belirtti. Bahçeşehir’de bulunan ve dört etapta toplam 2.457 konut ve 15 ticari üniteden oluşan projeye ilişkin Didem Güneş, şu bilgileri verdi:

“Zuhal Topal’ın başrolünde olduğu ve 699 bin TL peşinatı öne çıkaran bir reklam kampanyası başlattık. Kampanyanın ilk 10 gününde telefon, WhatsApp ve başvuru formları üzerinden yaklaşık 10 bin talep aldık. Satış ofisimizde özellikle hafta sonları çok yoğun ilgi görüyoruz. Yaklaşık 600 konutluk ilk etabımızın yüzde 30’unu sattık. Bu satışların bir bölümü reklam kampanyasından önce, ön talep aşamasından gelen talepler ile gerçekleşti.”

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"Finansal gücümüzü yeni yatırımlarla değerlendiriyoruz"

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ege Yapı Avrupa GYO, 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 3,25 milyar TL hasılat, 1,12 milyar TL brüt kâr ve 707,1 milyon TL net dönem kârı elde etti. Haziran sonu itibarıyla toplam varlıkları 7,42 milyar TL’ye, özkaynakları 2,67 milyar TL’ye ulaşan şirketin finansal borçlarının toplam varlıklarına oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal yapının yeni yatırımlar için sağladığı imkânlara dikkat çeken Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

“Mevcut projelerimizi ilerletirken yeni yatırım fırsatlarını da finansal disiplin içinde değerlendiriyoruz. Kaynaklarımızı projelerimizin ihtiyaçlarına, inşaatın ilerleme sürecine ve tahsilat takvimine göre planlıyoruz. Önceliğimiz, finansal dayanıklılığımızı koruyarak üretime ve yeni yatırımlara devam etmek. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere güçlü olduğumuz pazarlarda, bölgenin ihtiyacına uygun projelerle kontrollü büyümeyi hedefliyoruz.”

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"Bu dönemde arsa anlaşmalarını daha iyi koşullarda yapabiliyoruz"

Didem Güneş, Ege Yapı Grubu adına ise yeni konut üretimine yönelik hazırlıklarını arsa anlaşmalarıyla sürdürdüklerini belirterek İstanbul ve İzmir’deki proje gündemini paylaştı:

“İstanbul’da Beyoğlu Hasköy, Göktürk, Bahçeşehir ve Çekmeköy OrmanYaka olmak üzere dört aktif projemiz var. OrmanYaka’da teslimlere başladık. Ömerli’de yeni bir arsa için anlaşma imzaladık. Çekmeköy’de çok merkezi bir konumda kat karşılığı sözleşme yaptık. Şile’de de farklı bir konseptle başlayacağımız yeni bir projemiz var. Yakın dönemde anlaşmasını yaptığımız iki arsa, yaklaşık bir buçuk yıl sonrasının projeleri. Bu dönemlerde arsa anlaşmalarını daha iyi koşullarda yapabiliyoruz.”

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İzmir’i ikinci merkezleri haline getirdiklerini ifade eden Güneş, “İzmir’de altı proje için imza attık. Bunların üçü satışta, üç yeni projemiz de gelecek. Alsancak ve Kordon’daki iki projemizde inşaat ve satış devam ediyor. Urla’daki Kekliktepe villa projemizin inşaatını bitirdik, bu ay itibarıyla teslimlerine başladık” dedi.

Azimut Portföy ve Quvars Invest ile geliştirilen iş birliğinin ilk adımı olan Karamürsel projesine de değinen Güneş, “Azimut Portföy ile Karamürsel’de geliştireceğimiz projede orta gelir grubuna hitap edecek, daha ekonomik bir konsept üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

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"Halkidiki’de Golden Visa ve kira gelirli bir model sunuyoruz"

Ege Yapı’nın yurt dışı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güneş, projedeki işletme modelini şöyle anlattı:

“Ege Yapı’nın Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde geliştirdiği Oliville Halkidiki projesinde müşterimize Golden Visa imkanının yanında kira geliri elde edebileceği bir model sunuyoruz. Ünitelerin işletme standartlarının belirlenmesi için Wyndham ile anlaştık. Müşterimiz Oliville Halkidiki’den alacağı mülk sayesinde hem Golden Visa avantajlarından faydalanacak hem de yatırımı Wyndham’ın uluslararası kiralama havuzunda değerlendirilecek. Müşterimiz bir yatırım yapıyorsa bunun pasif gelir açısından da bir anlamı olsun istedik.”

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Güneş, Halkidiki’nin Bahçeada ile birlikte en fazla talep alan projeleri olduğunu belirterek projedeki 176 ünitenin yaklaşık yarısının satıldığını ve Yunanistan’da yeni proje fırsatlarını araştırdıklarını da kaydetti.

"Yapay zeka randevu alma oranımızı en az yüzde 20 artırdı"

Ege Yapı’nın 2026’nın başında devreye aldığı yapay zeka destekli çağrı ajanının, günde 3.500 kişiyi aradığını; İzmir Kordon, Oliville Halkidiki ve Bahçeada projelerinde yaklaşık 10 satışın uçtan uca yönetilmesine katkı sağladığını söyleyen Güneş, sistemin işleyişini şöyle anlattı:

“Satış süreçlerimizde Ezgi isimli yapay zekâ asistanımızı kullanıyoruz. Daha önce projelerimizle ilgilenen müşterilerimize yeniden ulaşıyor, projeyi anlatıyor ve ilgilenen kişileri canlı ekibimize aktarıyor. Yapay zekâ sayesinde randevu alma oranımızda en az yüzde 20 artış sağladık. Bu artış randevu alma oranımıza ilişkin; sonrasında görüşmeye satış uzmanımız devam ediyor.”

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Konut alıcısının kararında güvenin ve teslim sonrası hizmetlerin önemine işaret eden Güneş, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Bizden konut alan her 10 kişiden üçü Ege Yapı’dan tekrar ev almış. Bu bizim için çok kıymetli bir oran. Ben bir firmanın kalitesinin teslimden sonra belli olduğunu düşünüyorum. Teslim sonrası için ayrı çalışan müşteri hizmetleri ve teknik servis ekiplerimiz var. Yıllar önce teslim ettiğimiz projelerden bile bir talep geldiğinde de ilgilenmeye devam ediyoruz.”