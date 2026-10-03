Elektrikli araçlar için yeni finansman modeli önerisi! Koray Öztopçu OtoSpor’da açıkladı

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünün konuğu olan Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Çağrı Koray Öztopçu, elektrikli araç dönüşümünden finansman modellerine, ikinci el piyasasından mobilite çözümlerine kadar sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yiğitcan Yıldız’ın sorularını yanıtlayan Öztopçu'nun öne çıkan mesajlarından biri, Türkiye’de yaşlanan araç parkının yenilenmesi için elektrikli araçlara yönelik yeni finansman ve teşvik modellerinin geliştirilmesi gerektiği oldu.

'ESKİYİ GETİR, ELEKTRİKLİYİ GÖTÜR'

Öztopçu, elektrikli araçlara yönelik mevcut teşvik yapısının daha geniş bir çerçevede ele alınabileceğini belirterek, tüketiciyi yeni nesil araçlara yönlendirecek farklı bir finansman modeli oluşturulabileceğini ifade etti.

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Özellikle eski araçların trafikten çekilerek daha yeni ve çevreci modellerle değiştirilmesinin hem otomotiv pazarı hem de enerji maliyetleri açısından önemli olduğunu belirten Öztopçu, elektrikli araçlara özel taşıt kredilerinde farklı finansal düzenlemelerin değerlendirilebileceğini söyledi.

Türkiye’de araç parkının yaşlanmasının önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Öztopçu, dönüşümün yalnızca sıfır araç satışları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda 10 yaş üzerindeki araçların dönüşümünü destekleyecek bir model üzerinde çalışılabileceğini belirten Öztopçu, eski aracını hurdaya ayıran tüketiciye yeni elektrikli araç alımında finansman avantajı sağlanabileceğini dile getirdi.

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FORMULA 1'DE NELER OLUYOR?

Programın motor sporları bölümünde ise Gizem Direk, Bakü Grand Prix’sindeki izlenimlerini aktardı.

Bakü Grand Prix’sini yerinde takip eden Direk, sezonun kalan yarışlarında Mercedes pilotları Russell ile Antonelli arasındaki rekabetin daha da belirgin hale gelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Direk, İstanbul Park’ın teknik yapısı ve Formula 1 takvimindeki konumu nedeniyle Türkiye yarışının pilotlar açısından merak edilen duraklardan biri olacağı yorumunda bulundu.

OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...