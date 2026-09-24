Erken BES’e yapay zekâlı iletişim yüzü

18 yaş altı BES’te önde gelen kuruluşlardan biri olan Katılım Emeklilik, daha fazla çocuk ve genci erken yaşta BES ile tanıştırmak amacıyla iletişim stratejisine BESTİ karakterini ekledi. Baştan sona yapay zekâ teknolojileri kullanılarak yaratılan BESTİ, şirketin 18 yaş altı için BES ürünü Erken BES’in yeni iletişim yüzü oldu.

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin gündeminde yalnızca okul ihtiyaçları değil, çocuklarının geleceğine yönelik finansal planlama da yer alıyor. Son yıllarda ebeveynlerin çocukları için daha erken yaşlarda birikim yapma eğiliminin güçlenmesiyle, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de bu planlamanın araçlarından biri haline geliyor.

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BES’in 18 yaş altındaki çocukları da kapsaması, ailelere uzun vadeli birikim için önemli bir zaman avantajı sağlıyor. Çocuk adına erken yaşta başlatılan bir BES sözleşmesi, küçük tutarlarla düzenli birikim yapılmasına ve uzun bir yatırım döneminden yararlanılmasına imkân tanıyor. Devlet katkısı ve fonların yatırım performansının uzun vadeli etkisi de erken yaşta başlayan birikimi destekliyor.

18 YAŞ ALTI BES'E İLGİ ARTIYOR

18 yaş altı çocuk ve gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olmasına yönelik ilginin artması, bu alandaki iletişim çalışmalarını da çeşitlendiriyor. Katılım Emeklilik, Erken BES ürünü kapsamında çocukların doğumdan itibaren BES sistemine dahil edilebilmesini sağlayan yaklaşımını, yeni marka karakteri BESTİ ile anlatmaya başladı.

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Katılım Emeklilik’in 18 yaş altı BES katılımcı sayısı, Eylül 2026 itibarıyla 208 bini aştı. Şirketin 18 yaş altı BES katılımcı sayısı son bir yılda yüzde 14 artarken, bu artış sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 18 yaş altı katılımcılar, Katılım Emeklilik’in toplam BES sözleşmelerinin yüzde 13,4’ünü oluşturuyor.

Türkiye genelinde de 18 yaş altı BES’e ilgi büyümeye devam ederken, sistemdeki toplam 18 yaş altı katılımcı sayısı ise 2 milyonun üzerine çıktı.

ERKEN BES'İN YENİ İLETİŞİM YÜZÜ BESTİ

Katılım Emeklilik, Erken BES’in daha geniş bir kitleye ulaşması ve daha fazla bebeğin, çocuğun ve gencin erken yaşta birikim fikriyle tanışması amacıyla iletişim çalışmalarına BESTİ’yi dahil etti.

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Gricreative tarafından Katılım Emeklilik için geliştirilen BESTİ, Erken BES’in anlatımında kullanılacak marka karakteri olarak konumlandırılıyor.

Karakter aracılığıyla çocukların eğitim, spor, seyahat ve gelecekteki meslekleri gibi farklı hayalleri üzerinden erken yaşta birikim yapma fikrinin anlatılması amaçlanıyor. BESTİ’nin tanıtımı için hazırlanan iletişim filminde de karakterin çocuklara ve ailelere yönelik iletişimdeki rolü ortaya konuluyor. Film, “Her Şey Çocuklarımızın Geleceği İçin!” mesajı ve “Erken BES’le Bugün Başla” söylemiyle yayınlanıyor.

BESTİ BAŞTAN SONA YAPAY ZEKA İLE YARATILDI

Çalışmayı farklılaştıran unsurlardan biri de karakterin ve tanıtım filminin üretim süreci oldu. BESTİ’nin kendisi, hikâyesinin geçtiği ortamlar ve filmdeki sahneler dahil olmak üzere çalışma baştan sona yapay zekâ teknolojileri kullanılarak hazırlandı.

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Yapay zekâ destekli üretim süreci, BESTİ için karakterden mekânlara ve farklı sahnelere kadar bütünlüklü bir görsel dünyanın oluşturulmasına imkân sağladı. Katılım Emeklilik böylece Erken BES iletişiminde yeni bir karakter kullanmanın yanı sıra, içerik üretiminde yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan bir çalışma da hayata geçirmiş oldu.

BESTİ’nin önümüzdeki dönemde Katılım Emeklilik’in Erken BES iletişiminde farklı içerik ve mecralarda kullanılması planlanıyor.