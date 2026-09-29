Euro, dolar karşısında son 3 ayın en düşük seviyesinde

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji arzı üzerindeki olumsuz yansımaları ekonomilerin enflasyonla mücadelesini zorlaştırıyor.

Jeopolitik gerilimler sebebiyle artan petrol fiyatları, enflasyon risklerinden ötürü küresel çapta merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği ihtimalini artırıyor.

Devam eden enflasyon endişeleri, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği öngörülerini desteklerken, fiyatlamalar Fed'in şahin adımlarını gelecek yıl da sürdürebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte ekim toplantısında politika faizinin yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan artırılması beklenirken, aralık ayında sabit bırakılması ya da artırılması konusunda kararsızlık öne çıkıyor.

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Bu gelişmelere ek olarak çarşamba günü açıklanacak istihdam raporu ile cuma günkü tarım dışı istihdam verilerinin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle tarım dışı istihdam verisinden iş gücü piyasasının durumuna dair alınacak sinyaller yakından takip edilecek.

Fed'in daha sıkı para politikası duruşu benimseyerek enflasyonu dizginleyeceğine ilişkin artan beklentiler doların diğer para birimleri karşısında güç kazanmasına neden oldu.

Uluslararası piyasalarda, euro/dolar paritesi gün içinde yüzde 0,3 azalışla 1,1332'ye kadar geriledi ve 24 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro/dolar paritesi, belirtilen tarihte 1,1324 seviyesinde bulunuyordu.