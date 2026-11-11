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        Haberler Ekonomi Para Fibabanka’nın ilk otonom yapay zekâ çalışanı NEO göreve başladı

        Fibabanka’nın ilk otonom yapay zekâ çalışanı NEO göreve başladı

        Fibabanka, otonom yapay zekâ ajanı NEO'yu ekibine kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:14 Güncelleme:
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        Fibabanka'nın ilk otonom yapay zekâ çalışanı NEO göreve başladı

        Bankadan yapılan açıklamaya göre; NEO, Fibabanka tarafından geliştirilen otonom bir yapay zekâ ajanı olarak tamamen Bankanın kendi veri merkezindeki sunucularında çalışıyor.

        NEO, kendisine verilen görevleri planlayabiliyor, farklı kurumsal sistemler arasında çalışabiliyor ve çok adımlı süreçleri tamamlayarak sonuçları ilgili ekiplerle paylaşabiliyor. Çalışanlardan kurum içi iletişim kanalları üzerinden görev alan NEO, gerektiğinde bilgisayar kullanarak ilgili uygulamaları açabiliyor, sayfaları inceleyebiliyor, formları doldurabiliyor ve tanımlı iş adımlarını tamamlayabiliyor. NEO, şu an için müşterilerle doğrudan iletişim kurmuyor ve müşteri adına finansal işlem gerçekleştirmiyor.

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        İlk aşamada üst yönetime yardımcı yapay zekâ asistanı olarak göreve başlayan NEO, yakın zamanda Bankanın tüm kritik bölümlerinde görev almaya başlayacak.

        Fibabanka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Serdar Yılmaz, yapay zekâ dönüşümünü ve NEO'nun ekibe katılmasını şöyle değerlendirdi: "Teknolojide yaşanan dönüşümü, takip edilmesi gereken bir gelişim alanı olmanın yanı sıra iş yapış biçimlerimizi yeniden düşünmek ve bankacılığın geleceğine katkıda bulunmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. NEO'nun göreve başlaması, yapay zekâyı bireysel verimlilik araçlarının ötesine taşıyarak kurumumuzun iş yapma kapasitesinin bir parçası haline getirme yolculuğumuzda önemli bir aşama. Bu dönüşümün merkezinde ise teknolojiyi anlayan, ona yeni kullanım alanları kazandıran çalışma arkadaşlarımız var. NEO'yu ekiplerimizin yerine değil, yanında konumlandırıyoruz. Teknoloji ekibimiz, yapay zekâ elçilerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla yapay zekâyı kurum genelinde ortak bir yetkinliğe dönüştürüyoruz. Yapay zekâ teknolojilerini bankacılığın gerekliliklerine uygun biçimde, kendi altyapımızda geliştirmeye odaklanıyoruz. Kendi teknoloji altyapımızı ve yapay zekâ ajan mimarilerimizi geliştirerek dış kaynaklara bağımlılığı azaltan, veri güvenliğini ve operasyonel kontrolü esas alan bir yapı kuruyoruz. Son üç ayda kendi altyapımızda yaklaşık 25 milyar token işledik. NEO, bu kapasitenin otonom yapay zekâ ajanları alanındaki ilk uygulaması. Bu uygulamalarla yepyeni iş alanları yaratmak ve mevcut alanları büyütmek istiyoruz. Böylece oluşacak değerin müşterilerimize, çalışanlarımıza ve finansal hedeflerimize yansımasını bekliyoruz. Bunu yaparken güvenlik, yetkilendirme, denetim ve insan kontrolünü teknoloji mimarimizin ayrılmaz parçası olarak ele alıyoruz."

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        Her adımda insan onayı ve denetim kaydı

        "AI Agent" unvanıyla görev yapan NEO; görev planlama, uygulama otomasyonu, kurumsal sistemlerle entegrasyon, belge analizi ve raporlama alanlarında çalışabiliyor. NEO, yalnızca yetkilendirildiği kurumsal sistemlere güvenli bağlantılar üzerinden erişiyor ve belirlenen yetki sınırları içinde hareket ediyor. Kritik işlem adımlarında, tanımlı onay mekanizmaları doğrultusunda insan onayı alarak ilerliyor. Kurum içinde NEO0001 sicil numarasıyla tanımlanan NEO'nun attığı her adım denetim kayıtlarıyla izlenebiliyor.

        Fibabanka'nın kendi sunucularında, dış dünyaya kapalı bir sistemde çalışan NEO, Bankanın kendi GPU altyapısında barındırılan yapay zekâ modellerinden yararlanıyor. Böylece müşteri ve banka verilerinin kurum dışına çıkmadığı belirtildi.

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        61 yapay zekâ elçisiyle 70 kullanım senaryosu hayata geçti

        Bankanın Yapay Zekâ Elçileri Programı'na hazine, operasyon, pazarlama ve hukuk dahil 30 farklı iş alanından 61 çalışan katıldı. Program kapsamında 100'ün üzerinde kullanım senaryosu geliştirildi; bunların 70'i uygulamaya alındı. Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle Nisan ayında düzenlenen AI Ideathon'da Yapay Zekâ Elçileri, yarım günde 13 işlevsel prototip geliştirdi.

        Yazılım geliştirmede yapay zekâ ajanları

        Fibabanka, 2025 yılında başlattığı pilot uygulamaların ardından, 2026 yılı başından itibaren yazılım geliştirme başta olmak üzere çözüm geliştirme süreçlerinde yapay zekâ ajanlarından etkin biçimde yararlanmaya başladı. Mobil, çağrı merkezi ve şube kanalları, ana bankacılık, bankacılık ürün servisleri ve veri yönetimi ekipleri dahil tüm çözüm geliştirme aşamalarında yapay zekâ ajanlarının kullanımı ortalamada %20-25 verimlilik sağlamış durumda.

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        Bankanın yapay zekâ çözümlerini tek noktada toplayan NeoHub platformu, Banka bünyesinde geliştirilenler dahil 20'den fazla yapay zekâ çözümüne erişim sağlıyor. Bilgi asistanlarından yapay zekâ destekli iş akışlarına ve kod yazabilen ajanlara uzanan bu çözümler, hayata geçirilen 70 kullanım senaryosunun çalıştığı teknolojik altyapıyı oluşturuyor. Çalışanlar platform üzerinden ihtiyaçlarına uygun uygulamalara ulaşabiliyor; devam eden projeler, kullanım metrikleri ve ürün sahiplikleri de buradan izlenebiliyor. NEO ise bu yapı içinde otonom yapay zekâ ajanları alanındaki ilk uygulama olarak yer alıyor.

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        #fibabanka
        #Neo
        #Yapay Zeka
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