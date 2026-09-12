Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.467,25 %0,51
        DOLAR 48,5213 %-0,07
        EURO 56,3382 %-0,31
        GRAM ALTIN 6.784,88 %0,72
        BITCOIN 77.406,00 %0,12
        FAİZ 39,89 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 100,67 %1,44
        GBP/TRY 65,7134 %-0,06
        EUR/USD 1,1599 %-0,11
        BRENT PETROL 101,76 %-4,30
        ÇEYREK ALTIN 11.093,28 %0,72
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Fiyatlar dibe vurdu: Tanesi 50 liraya satılıyor

        Fiyatlar dibe vurdu: Tanesi 50 liraya satılıyor

        Karadeniz'de palamut bolluğu sürerken, balık fiyatları da vatandaşın yüzünü güldürüyor. Geçen hafta 80 TL'den satılan orta boy palamudun tanesi bu hafta 50 TL'ye geriledi. Kiloluk palamutlar ise 90 TL'den tezgahlarda yerini aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 15:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fiyatlar dibe vurdu: Tanesi 50 lira

        Denizlerde yaşanan bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, tezgahlarda palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbun da 100 TL'den satışa sunuluyor. Uygun fiyatlar nedeniyle vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği balık ise palamut oldu.

        "BEDAVADAN BİRAZ DAHA PAHALI"

        Balık fiyatlarının diğer et ürünlerine göre oldukça uygun olduğunu belirten vatandaşlar, bu sezon özellikle palamut başta olmak üzere birçok balık türünün ucuzladığını söyledi. Vatandaşlar, fiyatların "bedavadan biraz daha pahalı" olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        "PALAMUT 50 TL'NİN ALTINA DÜŞMEZ"

        Balıkçı Onurcan Köse, palamut bolluğunun devam ettiğini belirterek fiyatların sezonun en düşük seviyesine ulaştığını söyledi. Köse, "Palamut bolluğu devam ediyor. Tanesini 50 TL’den satıyoruz. 250 kasa palamut getirdik. Palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbunun kilosu da 100 TL’den satılıyor. Vatandaş en çok palamuda rağbet gösteriyor. 10-20 adet alanlar oluyor. Hafta içi 150 kasa, hafta sonu ise günde 200-250 kasa palamut satıyoruz" dedi.

        Vatandaşların ucuz balık tüketmesinden memnun olduklarını dile getiren Köse, "Bizim için hamsi ya da palamut fark etmiyor. Yeter ki vatandaş doysun, ucuz balık yesin. Bugün palamut en düşük fiyatı gördü. 50 TL’nin aşağısına da düşmez. Maliyetler yüksek. Balıklar denizden bedava alınıyor ancak yakıt, vergi, işçi ve lojistik masrafları nedeniyle fiyatın 50 TL’nin altına düşmesi mümkün değil" diye konuştu.

        REKLAM

        Öte yandan, kafes balıklarından alabalığın kilosu 150 TL, somonun kilosu 200 TL, çipura ve levreğin kilosu ise 450 TL’den satılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #balık
        #palamut
        #karadeniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması