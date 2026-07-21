Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasağı!
Fransa Parlamentosu Uzlaştırma Komitesi, 15 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Fransa, Avustralya'nın ardından dünyanın en sert düzenlemelerinden birini getirerek Emmanuel Macron öncülüğünde AB genelinde benzer kısıtlamalara öncülük ediyor. Tasarıda yaş doğrulama zorunluluğu, yasak platform listesi ve liselerde cep telefonu yasağı gibi önemli maddeler yer alıyor. Türkiye'de de 15 yaş altı için sosyal medya kısıtlamalarının tartışıldığı dönemde Fransa'nın bu adımı dikkat çekti.
Dünya genelinde çocukların sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle sosyal medya kısıtlamaları giderek daha sık gündeme geliyor. Avustralya’nın 16 yaş altı yasağının ardından birçok ülke benzer adımlar atarken, Türkiye’de de 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya erişim kısıtlamaları gündemde. İşte bu süreçte Fransa’dan önemli bir gelişme geldi.
Fransa Parlamentosu Uzlaştırma Komitesi, Pazartesi günü 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısını onayladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasağın yeni eğitim yılının başladığı Eylül ayında yürürlüğe girmesini hedefliyor.
AVUSTRALYA ÖNCÜ OLDU, FRANSA TAKİP EDİYOR
Fransa, Aralık ayında Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi başlıca platformları 16 yaş altı kullanıcılara yasaklayan Avustralya’nın ardından en katı adımlardan birini atmış oluyor. Macron, yasağın Avrupa Birliği genelinde de uygulanması için destek arıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yakın zamanda çocukların sosyal medyaya erişiminin sınırlandırılmasına destek verdiğini açıklamıştı.
YASAK NASIL UYGULANACAK?
Bilgi Teknolojileri Bakanı, 15 yaş altı ve gençler için yasaklanacak sosyal medya platformlarının listesini belirleyecek. Platformlar, Fransız gizlilik düzenleyicisi tarafından onaylanmış yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda olacak.
LİSELERDE AKILLI TELEFON YASAĞI GELİYOR
Tasarının bir diğer önemli hükmü ise liselerde akıllı telefon kullanımının yasaklanması. Böylece öğrencilerin ders ortamında sosyal medya etkisinden uzak tutulması amaçlanıyor.
Fransa’daki bu gelişme, Türkiye’de 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamalarına ilişkin tartışmaları da güçlendiriyor. Uzmanlar, çocukları dijital risklerden korumak adına yaş doğrulaması ve erişim sınırlamalarının küresel bir trend haline geldiğini vurguluyor.