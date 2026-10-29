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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Google'ın eski mühendisi Nate Soares: "Emeklilik için birikim yapmıyorum"

        Google'ın eski mühendisi Nate Soares: "Emeklilik için birikim yapmıyorum"

        ABD'li teknoloji şirketi Google'ın eski mühendisi ve Makine Zekası Araştırma Enstitüsünün (MIRI) Başkanı Nate Soares, yapay zeka nedeniyle insanların "10 yıl sonra var olmayabileceğini, bu nedenle emeklilik için birikim yapmadığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        "Emeklilik için birikim yapmıyorum"

        Soares, The Atlantic dergisinin Üst Yöneticisi Nicholas Thompson'ın sunduğu podcast yayınında yapay zekaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yapay zekanın etkileri nedeniyle yüzde 50 ihtimalle insanların 10 yıl sonra var olmayacağını düşündüğünü belirten Soares, "Emeklilik için birikim yapmıyorum." dedi.

        Soares, Google'da çalıştığı dönemden kalan emeklilik birikimi olduğunu ancak yaklaşık 10 yıldır bunun üzerine bir şey katmadığını belirtti.

        YAPAY ZEKAYI YAVAŞLATMA TARTIŞMALARI

        Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, 12 Eylül'de yayımladığı bir makalede, gelişimi gün geçtikçe hızlanan yapay zeka teknolojisinin güvenli şekilde ilerlemesi için geliştirme sürecinin dengeli, kontrollü ve işbirliğine dayalı yürütülmesi gerektiğini ifade etmişti.

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        Bu açıklamanın ardından "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesine" yönelik çağrılar tartışmaya neden olurken, bazı teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve siyasi figürler, yavaşlamanın sektörde tekelleşmeye yol açacağından ve Çin'e avantaj sağlayacağından endişe ettiklerini belirtmişti.

        ABD'de Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

        Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

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        #Yapay Zeka
        #google
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