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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google'ın yapay zeka hizmetlerine rekabet soruşturması

        Google'ın yapay zeka hizmetlerine rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, Google hakkında yapay zeka ön izlemeleri ve yapay zeka modu hizmetlerine ilişkin soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Google'ın yapay zeka hizmetlerine rekabet soruşturması

        Kurumun sitesinden yapılan açıklamaya göre, Alphabet Inc, Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), arama hizmeti kapsamında kullanıma sunduğu "yapay zeka ön izlemeleri" ve "yapay zeka modu" özelliklerinin, ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

        Ön araştırma kapsamında, "yapay zeka ön izlemeleri ve yapay zeka modunun" kullanıcıların bilgiye erişim davranışlarını ne şekilde dönüştürdüğü ve böylece haber yayıncıları ile diğer içerik üreticilerine yönelen trafiği olumsuz yönde etkileyip etkilemediği incelendi.

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        Google ile haber yayıncıları arasında içerik kullanımına dair imzalanan sözleşmelerde yer alan koşulların haksız sözleşme koşulu niteliği taşıyıp taşımadığı, "yapay zeka ön izlemeleri ve yapay zeka modunun" haber yayıncıları, diğer içerik üreticileri ve yapay zeka sohbet asistanları nezdinde dışlayıcı etki doğurup doğurmadığı ile haber yayıncılarının içeriklerinin "yapay zeka ön izlemeleri ve yapay zeka modunda" kaynak olarak seçilmesi veya içeriğin lisanslanmasına dair sözleşme yapılması bakımından farklı uygulamalarda bulunulup bulunulmadığı hususları da araştırıldı.

        Soruşturma açılmasına ilave olarak, "ayrımcı ve sömürücü" olarak nitelendirilen davranışlar bakımından haber yayıncıları yönünden mevcut emarelerin kuvvetli şüphe düzeyine ulaştığı tespit edildi. Bu nedenle Rekabet Kurulu ilgili kanun maddesi uyarınca, Google'ın haber yayıncıları arasında ayrımcılık yaratmayacak, içerik kullanımının ekonomik değerini yansıtacak ve yayıncıların söz konusu hizmetlerde içerik kullanımına ilişkin tercihlerini diğer Google hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenmelerinden bağımsız olarak kullanabilmelerini sağlayacak koşulları tesis etmesine yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

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        #google
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        #Yapay Zeka
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