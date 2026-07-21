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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gram altın güne yükselişle başladı

        Gram altın güne yükselişle başladı

        Gram altın, Ortadoğu'da devam eden jeopolitik gerilimin güvenli liman talebini artırmasıyla güne yükselişle başladı. Ons altındaki yükselişin desteğiyle gram altın 6 bin 178 liraya çıkarken, piyasaların odağında bölgedeki gelişmeler ve küresel ekonomik veriler yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Gram altın yükselişte

        Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 178 liradan işlem görüyor.

        Dün günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 78 liradan tamamladı.

        Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 178 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 152 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 452 liradan satılıyor.

        Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,6 artışla 4 bin 71 dolardan işlem görüyor.

        Ortadoğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor.

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        Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları, bölgede barışın tesisine yönelik bir umut olarak görülmesine sebep oldu.

        ORTADOĞU GERİLİMİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

        İran tarafından yapılan bu açıklamayla ateşkes umutlarının yeniden yükselmesine neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" açıklamasıyla söz konusu gelişmeler, altın başta olmak üzere kıymetli metallerin karışık seyretmesine neden olmaya devam ediyor.

        ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran’ın Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerde bulunması ve Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin oldukça sınırlı kalması enerji arz güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

        Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu. Husilerin açıklamasının ardından enerji maliyetlerinin yükseleceğine yönelik endişeler tahvil piyasasında satış baskısını artırırken dün 5 baz puan artışla yüzde 4,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir izleniyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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