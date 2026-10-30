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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın ne kadar oldu?

        Gram altın ne kadar oldu?

        Gram altın, haftanın son işlem gününde düşüşünü sürdürerek 6 bin 401 liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

        Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 6 bin 449 liradan tamamladı.

        Haftanın son işlem gününe de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 6 bin 401 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 546 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 986 liradan satılıyor.

        ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

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        Bu verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği ihtimalinin güçlenmesi, altının onsu üzerindeki baskıyı artırdı. Altının onsu şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 3 bin 990 dolar seviyesinde bulunuyor.

        TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ BELİRSİZLİK RİSK İŞTAHINI AZALTIYOR

        Öte yandan, teknoloji hisselerine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırmasıyla küresel piyasalarda satış baskısı arttı.

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        Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

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