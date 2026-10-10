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        Haberler Ekonomi Otomobil Gümrük vergileri ve artan maliyetler Alman otomotiv devlerini vurdu: Borsada tarihi kayıplar

        Gümrük vergileri ve artan maliyetler Alman otomotiv devlerini vurdu: Borsada tarihi kayıplar

        Küresel ticaretteki belirsizlikler, ABD'nin gümrük tarifeleri, yüksek üretim maliyetleri ve Çin pazarındaki yapısal değişimler, Alman otomotiv sektörünü baskı altında tutuyor. Üreticilerin kâr uyarıları ve aşağı yönlü finansal beklentileri, Frankfurt Borsası'nda otomotiv hisselerindeki düşüşü derinleştiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Alman otomotivinde tarihi düşüş

        Küresel pazarlardaki gümrük vergisi tartışmaları, bazı büyük pazarlardaki korumacı politikalar, yüksek üretim maliyetleri ve Çin pazarındaki yapısal değişimler, Alman otomotiv endüstrisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

        Sektörün geleceğine yönelik artan bu makroekonomik belirsizlikler ve üreticilerin peş peşe yayımladığı kar uyarıları, borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisse performanslarında tarihi düşüşleri beraberinde getiriyor.

        ARTAN MALİYETLER VE DÖNÜŞÜM BASKISI BİLANÇOLARA YANSIYOR

        Üreticilerin açıkladığı satış rakamları, finansal sonuçlar ve kar öngörülerindeki aşağı yönlü revizyonlar da Frankfurt Borsasındaki bu düşüş eğilimini doğrudan etkiliyor.

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        Almanya ve Avrupa Birliği (AB) genelinde belirsizliğini koruyan siyasi ve hukuki çerçeve nedeniyle içten yanmalı motorlara uzun süre bağımlı kalan Alman üreticiler, dönüşüm sürecinin getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

        Üreticiler, yüksek üretim maliyetleri ve daralan kar marjlarının yanı sıra ABD’nin gümrük tarifeleri, Orta Doğu’daki krizler ve yükselen enerji fiyatlarının baskısını da bilançolarında doğrudan hissediyor.

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        #Frankfurt Borsası
        #Gümrük vergileri
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