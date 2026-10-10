Gümrük vergileri ve artan maliyetler Alman otomotiv devlerini vurdu: Borsada tarihi kayıplar

Küresel pazarlardaki gümrük vergisi tartışmaları, bazı büyük pazarlardaki korumacı politikalar, yüksek üretim maliyetleri ve Çin pazarındaki yapısal değişimler, Alman otomotiv endüstrisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Sektörün geleceğine yönelik artan bu makroekonomik belirsizlikler ve üreticilerin peş peşe yayımladığı kar uyarıları, borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisse performanslarında tarihi düşüşleri beraberinde getiriyor.

ARTAN MALİYETLER VE DÖNÜŞÜM BASKISI BİLANÇOLARA YANSIYOR

Üreticilerin açıkladığı satış rakamları, finansal sonuçlar ve kar öngörülerindeki aşağı yönlü revizyonlar da Frankfurt Borsasındaki bu düşüş eğilimini doğrudan etkiliyor.

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Almanya ve Avrupa Birliği (AB) genelinde belirsizliğini koruyan siyasi ve hukuki çerçeve nedeniyle içten yanmalı motorlara uzun süre bağımlı kalan Alman üreticiler, dönüşüm sürecinin getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

Üreticiler, yüksek üretim maliyetleri ve daralan kar marjlarının yanı sıra ABD’nin gümrük tarifeleri, Orta Doğu’daki krizler ve yükselen enerji fiyatlarının baskısını da bilançolarında doğrudan hissediyor.