Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.070,98 %0,64
        DOLAR 47,1824 %0,05
        EURO 53,8806 %-0,15
        GRAM ALTIN 6.090,98 %-0,03
        FAİZ 41,71 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 86,59 %2,06
        BITCOIN 65.394,00 %1,40
        GBP/TRY 63,3610 %-0,20
        EUR/USD 1,1415 %-0,21
        BRENT 88,10 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 9.958,87 %-0,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine alacaklarından 7,4 milyar TL tahsilat

        Hazine alacaklarından 7,4 milyar TL tahsilat

        Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Hazine alacakları haziran sonunda 253,4 milyar lira olurken, bu dönemde alacaklardan 7,4 milyar lira tahsil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 17:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hazine alacakları açıklandı

        Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 253,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 253,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,9 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

        Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 7,4 milyar lira tahsil edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 16 Temmuz 2026 (Haluk Levent Neden Bu Kadar Borçlandı?)

        Neden milyonlarca dolar borç aldı? Borçlara ''Ahbap faaliyetleri'' yazısı. ''Zaafları şüpheyi kuvvetlendirdi.'' Haluk Levent'ten usulsüzlük itirafı. Ahbap'ın mal varlıklarına el konuldu. Haluk Levent neden bu kadar borçlandı? Bağışçılarla neden iletişime geçti? Yurt dışından gelen bağışlar nerede? ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları