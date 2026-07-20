Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.064,50 %0,60
        DOLAR 47,1822 %0,05
        EURO 53,9651 %0,00
        GRAM ALTIN 6.099,33 %0,10
        FAİZ 41,68 %0,46
        GÜMÜŞ GRAM 86,34 %1,78
        BITCOIN 64.173,00 %-0,49
        GBP/TRY 63,5614 %0,11
        EUR/USD 1,1428 %-0,10
        BRENT 87,90 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 9.972,40 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütçe açığı milli gelirin yaklaşık yüzde 2,5'ine geriledi

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütçe açığı milli gelirin yaklaşık yüzde 2,5'ine geriledi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele politikalarının etkisiyle bütçe açığının milli gelire oranının haziran itibarıyla yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini, faiz dışı bütçenin ise ilk yarıda 521 milyar lira fazla verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 12:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini bildirdi.

        Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bütçe performansını değerlendirdi.

        Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmelerine rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, bütçe açığının da geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileştiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımız ve kamu harcamalarındaki disiplin sayesinde 2025'te yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz. Bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran bütçe disiplini, programımızın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kalpli Göl' pembeye büründü

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde renk değiştiren ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', pembe renge büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, "Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın hızlanması ile birli...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        Hakimiyetin tapusu
        Hakimiyetin tapusu