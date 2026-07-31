Haziranda dış ticaret açığı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre, haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında ihracat yıllık bazda yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ise ihracat yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolara, ithalat yüzde 4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolara yükseldi.

İLK ALTI AYDA AÇIK 53,1 MİLYAR DOLAR

Yılın ilk yarısında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 49 milyar 460 milyon dolardan 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,6'dan yüzde 71,9'a geriledi.

Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 71,4 seviyesinden yüzde 70,6'ya düştü. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ise dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olurken, bu grupta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA, İTHALAT ÇİN'DEN

Haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya takip etti. İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 276 milyon dolarla Çin yer alırken, Rusya, Almanya, ABD ve İtalya ilk beşi oluşturdu.