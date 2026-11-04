Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.533,87 %4,63
        DOLAR 50,0213 %0,07
        EURO 56,3455 %0,69
        GRAM ALTIN 6.488,86 %2,94
        BITCOIN 79.218,00 %1,82
        FAİZ 39,62 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 83,42 %4,44
        GBP/TRY 67,4701 %0,53
        EUR/USD 1,1256 %0,56
        BRENT PETROL 99,84 %-3,59
        ÇEYREK ALTIN 10.609,28 %2,94
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: "Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız"

        Bakan Bayraktar: "Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız"

        Bakan Bayraktar, "Milli Enerji 2040" vizyonunun merkezinde elektrikleşmenin yer alacağını belirterek, şunları kaydetti: "Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Elektrik talebinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığına işaret eden Bayraktar, her alanda elektrikleşmeyi artıracağız"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 16:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni enerji mimarisini ortaya koyan "Milli Enerji 2040" vizyonu, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde kamuoyuna duyurulacak.

        Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni yol haritasının ayrıntılarını yarın İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek lansmanda açıklayacak.

        Programa kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri katılacak.

        REKLAM

        Lansman öncesinde "Milli Enerji 2040" vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, dünyanın son dönemde başta enerji olmak üzere birçok alanda çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

        Bayraktar, küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin geleceğe dönük ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alarak yeni enerji vizyonunu hazırladıklarını aktararak, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle çalışıyoruz. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "HER ALANDA ELEKTRİKLEŞMEYİ ARTIRACAĞIZ"

        Elektrik talebinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığına işaret eden Bayraktar, "Milli Enerji 2040" vizyonunun merkezinde elektrikleşmenin yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Elektrik talebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu kapsamda, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme (elektrifikasyon) olacak. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız."

        Bayraktar, elektrikleşmenin yaygınlaşması ve enerji piyasalarının dönüşmesiyle bu alandaki altyapının da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        YENİLENEBİLİR ENERJİDE YÜZDE 70 HEDEFİ

        Bayraktar, "Milli Enerji 2040" vizyonunda yenilenebilir enerjinin önemli bir yer tutacağını belirterek, yenilenebilir enerji kaynaklarının arz güvenliğine katkı sağladığını ve dışa bağımlılığı azalttığını ifade etti.

        Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle de örtüştüğüne dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Yenilenebilir enerji, arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle de tam olarak örtüşüyor. Bu açıdan yenilenebilir enerji alanında çok büyük hedeflerimiz bulunuyor. 2040'a geldiğimizde de Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak."

        REKLAM

        "İDDİALI HEDEFLERİ COP31'DE MUHATAPLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

        Bayraktar, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında, "Milli Enerji 2040" vizyonunda yer alan hedefleri uluslararası muhataplarıyla paylaşacaklarını belirtti.

        Lansmanda açıklayacakları hedeflerin yanı sıra Türkiye'nin yeni enerji sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacaklarını aktaran Bayraktar, "Lansmanda ilan edeceğimiz iddialı hedefleri, Antalya'da muhataplarımızla da paylaşacağız. Kuracağımız daha dirençli, daha esnek ve daha güvenli enerji sistemimizi anlatacağız. Ayrıca, bölgesel ve küresel ölçekte bağlantısallığın önemine vurgu yapacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!

        Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık r...
        #enerji
        #yenilenebilir enerji
        #cop31
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve fırtına alarmı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve fırtına alarmı
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı
        İşlem hacmi: 27.5 milyar TL! İçişleri açıkladı: 327 dolandırıcı yakalandı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!