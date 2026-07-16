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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 0,2, aylık yüzde 0,4 azaldı

        Hizmet üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 0,2, aylık yüzde 0,4 azaldı

        Hizmet üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 0,2, aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hizmet üretim endeksinde gerileme

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 geriledi.

        Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 artış kaydetti.

        Hizmet üretim endeksi, mayısta bir önceki aya göre, yüzde 0,4 geriledi.

        Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 artarken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 azalış kaydetti.​​​​​​​

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