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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İbrahim Güler: “Türkiye’den dünyaya değer üretmeye ve yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz”

        İbrahim Güler: “Türkiye’den dünyaya değer üretmeye ve yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz”

        Hayat Kimya, Bingo, Molfix, Molped, Familia ve Papia markalarıyla 100'den fazla ülkede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki üretim kapasitesine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, " Türkiye'den dünyaya değer üretmeye, ülkemizin üretim ve ihracat gücüne katkı sunmaya ve yatırımlarımızla büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        "Türkiye'den dünyaya değer üretmeye ve yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz"

        Hayat Kimya, Bingo, Molfix, Molped, Familia ve Papia markalarıyla 100’den fazla ülkede faaliyet gösterirken, Türkiye’deki üretim kapasitesine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

        Kocaeli’de gerçekleştirilecek yaklaşık 80 milyon dolarlık yatırımın 58,2 milyon dolarlık bölümü depo altyapısının geliştirilmesine, 20,4 milyon dolarlık bölümü ise deterjan üretim altyapısının güçlendirilmesine ayrılacak.

        Yatırımın 58,2 milyon dolarlık bölümünü oluşturan depo yatırımı kapsamında, endüstriyel otomasyon sistemleriyle desteklenecek yeni depo altyapısıyla operasyonel verimliliğin daha da artırılması, kaynak kullanımının ve lojistik hareketlerin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Bu sayede iş süreçlerinin optimize edilmesinin yanı sıra tesisin çevresel etkisinin ve karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

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        20,4 milyon dolarlık deterjan yatırımıyla ise Hayat Kimya’nın Türkiye’deki deterjan üretim altyapısının, üretim kapasitesinin ve ürün çeşitliliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. İleri teknolojiye dayalı üretim sistemleriyle hayata geçirilecek yatırımın, şirketin değişen tüketici beklentilerine ve büyüyen pazar ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verme kabiliyetini güçlendirmesi bekleniyor.

        "TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ YENİ YATIRIMLARLA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

        “Türkiye, Hayat Kimya’nın doğduğu, büyüdüğü ve global yolculuğunun temellerini attığı stratejik bir pazar olmanın ötesinde, bugün global büyümemizi destekleyen güçlü üretim merkezlerimizden biri.

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        Kocaeli’deki üretim kampüsümüze gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 80 milyon dolarlık yatırım, Türkiye’ye ve uzun vadeli büyüme vizyonumuza duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi. Bu yatırımla yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, geleceğin fırsatlarına hazır, daha çevik ve rekabetçi bir yapı oluşturuyoruz. Türkiye’den dünyaya değer üretmeye, ülkemizin üretim ve ihracat gücüne katkı sunmaya ve yatırımlarımızla büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

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        #Hayat Kimya
        #ihracat
        #sanayi
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