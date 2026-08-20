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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IC Enterra, 2026 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

        IC Enterra, 2026 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretimini yüzde 11 artırdı ve 1,9 milyar TL gelir elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        IC Enterra, 2026 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

        IC Holding’in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle faaliyetlerini sürdüren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin elektrik üretimi, yılın yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 899 GWh seviyesine yükseldi.

        İlk yarıda FAVÖK 1,2 milyar TL, FAVÖK marjı da yüzde 61.4 olarak gerçekleşti

        IC Enterra CEO’su Cem Aşık, operasyonel verimliliği ve üretim optimizasyonunu ön planda tutarak güçlü performans gösterdiklerini ifade etti.

        Aşık, şunları söyledi:

        "Yılın ilk yarısında 1,9 milyar TL gelir elde ederken, FAVÖK’ümüz 1,2 milyar TL, FAVÖK marjımız ise yüzde 61.4 olarak gerçekleşti. Operasyonel verimliliği ve üretim optimizasyonunu odağımıza alan iş modelimizle güçlü performansımızı sürdürdük. Erzin-2 GES’te yılın ilk altı ayında 75 bin MWh elektrik üretirken, yaklaşık 40 bin ton karbon salımının önüne geçtik. Diğer yandan, toplam 430 MW büyüklüğündeki depolamalı rüzgâr enerjisi portföyümüzde yer alan tüm projelerin ÇED süreçlerini tamamlayarak yatırım programımız açısından önemli bir eşiği daha geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji portföyümüzü güçlendirmeye ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkımızı artırmaya devam edeceğiz."

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        #IC Enterra
        #IC Enterra Yenilenebilir Enerji
        #enerji
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