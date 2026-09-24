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        Haberler Ekonomi Enerji İspanya ile Bloomberg Philanthropies'ten yeşil enerji ve şebeke işbirliği

        İspanya ile Bloomberg Philanthropies'ten yeşil enerji ve şebeke işbirliği

        İspanya hükümeti ile Bloomberg Philanthropies, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesinin ekonomik rekabet gücüne daha fazla katkı sağlaması amacıyla "Spain Green Energy and Grid Accelerator" adlı yeni bir ortaklık başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        İspanya ile Bloomberg Philanthropies'ten yeşil enerji işbirliği

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Bloomberg Philanthropies Kurucusu Michael R. Bloomberg tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta duyurulan girişimin, yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra elektrik şebekeleri, depolama ve elektrifikasyon yatırımlarını hızlandırması hedefleniyor.

        Programla, İspanya'nın yenilenebilir enerji alanındaki mevcut kapasitesinin enerji maliyetlerinin düşürülmesi, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, yeni yatırımların çekilmesi ve sanayi rekabetçiliğinin artırılması için daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

        Girişim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in enerji dönüşümünün bir sonraki aşaması için elektrik şebekelerine yönelik yatırım ve çalışmaların hızlandırılması çağrısının ardından açıklandı.

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        Guterres, BM İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yenilenebilir enerjinin birçok bölgede yeni elektrik üretimi açısından en düşük maliyetli ve en hızlı seçenek haline geldiğini belirterek, özellikle yapay zeka kaynaklı artan elektrik talebinin yenilenebilir enerji, şebeke ve depolama yatırımlarıyla karşılanması gerektiğini ifade etti.

        "YEŞİL ENERJİ EKONOMİK AVANTAJA DÖNÜŞÜYOR"

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinin yeşil enerji alanındaki konumunun hane halkı, çalışanlar ve işletmeler açısından ekonomik avantaja dönüşmeye başladığını belirtti.

        Sanchez, şebeke yatırımlarının artırılması ve elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla enerji maliyetlerinin düşürülebileceğini, enerji bağımsızlığının güçlendirilebileceğini ve yeni sanayi yatırımlarının ülkeye çekilebileceğini kaydetti.

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        İspanya'da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 60'ı başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Yeni program kapsamında, bu üretim kapasitesinin sanayi tesislerine, konutlara, işletmelere ve ulaştırma sektörüne güvenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılması için şebeke, depolama ve esneklik yatırımlarına odaklanılacak.

        Bloomberg Philanthropies ise İspanya'nın elektrik şebekelerinin modernizasyonuna yönelik kamu yatırımlarını bağımsız analiz, özel sektör yatırımlarının mobilize edilmesi ve elde edilen deneyimlerin uluslararası alanda paylaşılması yoluyla destekleyecek.

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        Michael R. Bloomberg, temiz enerji talebinin arttığına dikkati çekerek, şebekelerin modernizasyonunun enerji maliyetlerinin düşürülmesine, sanayinin güçlendirilmesine ve enerji güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

        ÜÇ ANA ALANA ODAKLANACAK

        Spain Green Energy and Grid Accelerator'ın ilk aşamada üç temel alanda çalışması planlanıyor.

        Program kapsamında ilk olarak, yüksek yenilenebilir enerji üretiminin enerji maliyetleri, enerji güvenliği, yatırımlar ve sanayi rekabetçiliği üzerindeki ekonomik etkilerinin analiz edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan şebeke yatırımları ve politika düzenlemeleri de değerlendirilecek.

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        İkinci olarak, İspanya'nın Avrupa'nın önde gelen yeşil teknoloji merkezlerinden biri haline getirilmesine yönelik bir yatırım platformu için yol haritası hazırlanacak. Platformun güneş ve rüzgar enerjisi tedarik zincirleri, elektrolizörler, elektrikli araçlar, bataryalar ve ısı pompaları gibi sektörlerde yatırımları hızlandırması amaçlanıyor.

        Program kapsamında ayrıca İspanya'nın sanayi altyapısı, lojistik olanakları, kritik ham maddeleri, hidrojen merkezleri, nitelikli iş gücü ve Avrupa, Latin Amerika ile Afrika arasındaki coğrafi konumunun yeşil teknoloji yatırımları açısından değerlendirilmesi planlanıyor.

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        Üçüncü çalışma alanında ise İspanya'nın enerji dönüşümünden elde ettiği deneyimlerin diğer ülkelerle paylaşılması hedefleniyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yalnızca yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının ötesine geçilerek şebeke, depolama, esnek elektrik talebi ve sanayi altyapısının birlikte geliştirilmesine yönelik modeller oluşturulması amaçlanıyor.

        İspanya hükümeti ile Bloomberg Philanthropies, yeni programla enerji dönüşümünün emisyonların azaltılmasının yanı sıra enerji maliyetlerinin düşürülmesi, enerji güvenliğinin artırılması, yeni yatırımların çekilmesi ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

        * Haberin görseli Micheal Bloomberg'in Instagram hesabından alımıştır.

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        #Bloomberg
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        #Michael Bloomberg
        #ekonomi
        #enerji
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